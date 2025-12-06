أكد اللواء محمد عبد المنعم، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية السابق، أن التصريحات الأخيرة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن معبر رفح هي تصريحات "خبيثة"، وتعكس محاولة للالتفاف على الالتزام باتفاق غزة.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الساعة 6" على قناة الحياة: "موقف مصر ثابت ولم يتغير، وهو رفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم".

وأضاف عبد المنعم أنه لا يمكن لأحد إجبار مصر على فتح المعبر إلا وفق شروط واضحة تضمن حركة العبور من الاتجاهين.

وتابع مشيرًا إلى الفارق الجوهري في الهدف قائلاً: "غرض إسرائيل هو خروج الفلسطينيين وعدم عودتهم، بينما تسعى مصر لخروجهم وعودتهم بشكل طبيعي وآمن".

وفي سياق متصل، أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، خلال مشاركته في منتدى الدوحة، أن مصر لن تسمح مطلقًا باستخدام معبر رفح كأداة لتهجير الفلسطينيين، كما رفض فكرة تقسيم قطاع غزة.

وأشار الوزير خلال لقائه مع بورج برانديه، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى أهمية فتح آفاق جديدة للتعاون مع المنتدى عبر مبادرات مبتكرة تدعم جهود التنمية في مصر.