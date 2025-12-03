وزير الإنتاج الحربي يكشف كواليس تصنيع مدفع K9

أكد المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الجميع يعمل من أجل مصلحة الدولة لتوطين الصناعة وإدخال منتجات جديدة بتطوير مستمر، موضحًا أن هناك ثقة بين الجانب الكوري والجانب المصري على خروج مدفع K9 من مصانعنا.

وقال خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: إن هذا المدفع نتاج شغل 3 سنوات، ولدينا 4 أو 5 مصانع تابعة للوزارة تشترك في إنتاج المدفع بالتعاون مع الجانب الكوري.

وأضاف أن مدفع K9 هو أحدث نوع على مستوى العالم، وهو أكبر عيار موجود حتى الآن، موضحًا أن الكوريين اقتنعوا بعد ما شاهدوا الإمكانيات والكفاءة المصرية، وتابعوا طرق الإنتاج والمعدات الجديدة.