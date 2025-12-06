مصر تشهد نموًا في السياحة بنسبة 20% وتستهدف 19 مليون سائح بنهاية العام

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، على المؤشرات الإيجابية التي يسجلها قطاع السياحة في مصر، مشيرًا إلى تحقيق نمو ملحوظ في أعداد السائحين الوافدين من مختلف الأسواق السياحية بنسبة تصل إلى 20% بنهاية العام الجاري.

وأشار الوزير في بيان، إلى أن مصر تستهدف استقبال نحو 19 مليون سائح خلال العام، بما يسهم في دعم رؤية الدولة لزيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية وتطوير البنية التحتية السياحية في مختلف المحافظات، وتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية متميزة.

كما شدد شريف فتحي على أهمية الاستمرار في تنفيذ الخطط التنموية لتعظيم الاستفادة من الموارد السياحية المتنوعة.