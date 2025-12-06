إعلان

مصر تشهد نموًا في السياحة بنسبة 20% وتستهدف 19 مليون سائح بنهاية العام

كتب : محمد أبو بكر

10:56 م 06/12/2025

شريف فتحي وزير السياحة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، على المؤشرات الإيجابية التي يسجلها قطاع السياحة في مصر، مشيرًا إلى تحقيق نمو ملحوظ في أعداد السائحين الوافدين من مختلف الأسواق السياحية بنسبة تصل إلى 20% بنهاية العام الجاري.

وأشار الوزير في بيان، إلى أن مصر تستهدف استقبال نحو 19 مليون سائح خلال العام، بما يسهم في دعم رؤية الدولة لزيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية وتطوير البنية التحتية السياحية في مختلف المحافظات، وتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية متميزة.

كما شدد شريف فتحي على أهمية الاستمرار في تنفيذ الخطط التنموية لتعظيم الاستفادة من الموارد السياحية المتنوعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شريف فتحي السياحة في مصر وزير السياحة والآثار

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الاتصالات يزف بشرى للمواطنين: لن تحتاج لمستندات ورقية عند تجديد رخصتك
مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026
تعيينات جديدة بـ"الكهرباء".. نوعية وشروط الوظائف المطلوبة 2025