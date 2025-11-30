إعلان

أحمد موسى: إشادة محلية ودولية بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

كتبت- داليا الظنيني:

08:53 م 30/11/2025

أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب حظيت بإشادة محلية ودولية، مشدداً على ضرورة احترام أحكام القضاء لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

قال "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن أحكام القضاء تحترم، وإن الهدف من هذه الأحكام هو "ألا يدخل نائب البرلمان ويكون هناك أزمة أو مشكلة حوله أو في دائرته".

وأضاف: أتمنى أن يأتي برلمان جديد بإرادة حقيقية، والكل حريص على تحقيق إرادة الناس، وأشار إلى أن الجميع أشاد بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، سواء إحنا كإعلاميين أو مراقبين محليين أو دوليين.

وأكد أن وزارة الداخلية تصدت لكل الخروقات والمشاكل التي ظهرت خلال العملية الانتخابية.

أحمد موسى انتخابات مجلس النواب 2025

