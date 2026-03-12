إعلان

باحثة اقتصادية: ارتفاع أسعار النفط يضع البنوك المركزية في مأزق

كتب : حسن مرسي

07:58 م 12/03/2026

أسعار النفط

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكدت ليال منصور، الباحثة الاقتصادية، أن الارتفاع المفاجئ في أسعار النفط يمثل عاملًا رئيسيًا في زيادة معدلات التضخم عالميًا، موضحة أن النفط يدخل بشكل مباشر في تكلفة إنتاج ونقل معظم السلع والخدمات.

وقالت منصور خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز" إن أي زيادة في أسعار النفط تنعكس سريعًا على مستويات الأسعار في مختلف الاقتصادات، مما يخلق موجة تضخمية جديدة يصعب السيطرة عليها.

وأضافت الباحثة في الاقتصاد النقدي أن هذا الارتفاع يضع البنوك المركزية العالمية في موقف معقد، خاصة في ظل التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى بدء دورة خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري.

وأشارت إلى أن مؤسسات نقدية كبرى، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قد تضطر إلى إعادة تقييم سياساتها النقدية إذا استمرت أسعار الطاقة في الارتفاع، خوفًا من عودة موجة تضخم جديدة تقضي على ما تحقق من مكاسب في السيطرة على التضخم.

وتابعت ليال منصور أن التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى خفض الفائدة بحلول منتصف العام أصبحت الآن محاطة بقدر كبير من الشكوك نتيجة الضغوط الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة.

وأوضحت أن استمرار هذه الأوضاع قد يدفع البنوك المركزية إلى تأجيل قرارات خفض الفائدة للحفاظ على استقرار الأسعار، مما يعني استمرار تكاليف الاقتراض المرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعًا.

وحذرت الباحثة الاقتصادية من أن ارتفاع أسعار الطاقة سيشكل ضغوطًا إضافية على اقتصادات الدول المستوردة للنفط، خاصة في الأسواق الناشئة، وهو ما قد يؤدي ذلك إلى زيادة عجز الميزان التجاري وارتفاع الضغوط على العملات المحلية.

وأوضحت أن هذه الدول ستجد نفسها مضطرة للتعامل مع فاتورة استيراد أعلى للطاقة، مما يزيد من حاجتها للعملة الصعبة ويضعف قدرتها على استيراد السلع الأساسية الأخرى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار النفط ليال منصور التضخم البنوك المركزية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ذبحه جاره لطلب فدية.. كشف ملابسات مقتل "طفل العاشر" والعثور على جثته في
أخبار المحافظات

ذبحه جاره لطلب فدية.. كشف ملابسات مقتل "طفل العاشر" والعثور على جثته في
عودة محتملة لثلاثي ريال مدريد قبل إياب مانشستر سيتي
رياضة عربية وعالمية

عودة محتملة لثلاثي ريال مدريد قبل إياب مانشستر سيتي
فول عربيته بنزين وجرى.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو سائق "البحيرة" المثير
حوادث وقضايا

فول عربيته بنزين وجرى.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو سائق "البحيرة" المثير
حضور مميز- روجينا تخطف الأنظار في الحلقة 23 من رامز ليفل الوحش
رمضان ستايل

حضور مميز- روجينا تخطف الأنظار في الحلقة 23 من رامز ليفل الوحش
ترامب يهدد إيران نوويًا ومجتبى خامنئي يرد بإغلاق مضيق هرمز.. ما القصة؟
شئون عربية و دولية

ترامب يهدد إيران نوويًا ومجتبى خامنئي يرد بإغلاق مضيق هرمز.. ما القصة؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الجيش الأمريكى: حريق على متن حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد"
ألغاز "مجتبى" على X.. موقعه أمريكا وتوثيق خلال "دقائق"
مصطفى كامل يعلن استقرار حالة هاني شاكر الصحية وسفره إلى فرنسا