وزير السياحة: المتحف المصري الكبير يستقبل يوميًا أكثر من 12 ألف زائر

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن المتحف المصري الكبير يُعد أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، وهي الحضارة المصرية القديمة، لافتًا إلى أن زائري المتحف يعيشون تجربة فريدة منذ لحظة دخولهم البهو الكبير وحتى صعودهم الدرج العظيم وصولاً لقاعاته المختلفة.

وأوضح الوزير، بحسب بيان الوزارة، السبت، أن المتحف يعرض المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون لأول مرة في التاريخ، ويضم متحفًا للطفل ومركزًا للأبحاث والدراسات، مما يجعله مؤسسة ثقافية متكاملة تتجاوز وظيفته كمتحف تقليدي.

وأضاف شريف فتحي، أن المتحف يستقبل يوميًا أكثر من 12 ألف زائر، وأن افتتاحه ساهم في زيادة عدد الليالي السياحية في القاهرة، مؤكدًا على المخطط الاستراتيجي لتطوير المنطقة الممتدة من مطار سفنكس الدولي حتى منطقة سقارة، والتي تشمل منطقة أهرامات الجيزة والمناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير. وأشار إلى أن الخطة تتضمن إنشاء فنادق جديدة ومنتجعات ومشروعات ترفيهية وثقافية من شأنها تحويل المنطقة إلى أحد أهم المقاصد العالمية خلال السنوات المقبلة.