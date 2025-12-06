إعلان

شعبة الدواجن تكشف حقيقة وجود الفراخ السردة بالأسواق

كتب-عمرو صالح:

07:52 م 06/12/2025

مزارع الدواجن

أكد عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، عدم وجود أى دواجن مريضة بالأسواق، موضحًا أن الدواجن السردة هى التى تكون صغيرة فى الحجم، ولا يستطيع أحد معرفة أنها سليمة أو مريضة إلا بعد إجراء الكشف البيطرى عليها.

وأضاف السيد بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بلدنا اليوم"، عبر قناة "الشمس"، أنه لا يستطيع أحد أن يقول أن هناك انتشار للدواجن السردة فى الأسواق.

وأوضح السيد أن جميع الدواجن الموجودة فى الأسواق حجمها كبير، وذلك لأن المنتج يريد تعويض الخسارة التي تقع عليه بسبب خفض أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية.

ولفت السيد إلى أن أى مواطن يجد دواجن غير صالحة عليه الاتصال بوزارة التموين، أو جهاز حماية المستهلك، لكن بشكل عام لا توجد بالأسواق دواجن بها مشكلات صحية.

