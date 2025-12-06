تطوير حديقتي الحيوان والأورمان.. 11 صورة لبيوت وتدريب الأفيال

كتب- محمد نصار:

أوضحت شركة حدائق لتطوير وإدارة حديقتي الحيوان والأورمان، حقيقة الصور المتداولة بشأن الأفيال الجورجية، مؤكدة أنها أرسلت 4 أخصائيين في رعاية الحيوانات إلى جورجيا للتدريب على كيفية التعامل مع الأفيال هناك، وذلك قبل وصولها إلى مصر.

وأكدت الشركة، في بيان، أن هذه الخطوة تأتي في إطار اهتمامها برفع كفاءة الكوادر البشرية، حيث يخضع حاليًا الأخصائيون الأربعة - ثلاثة من مصر وواحد من فرنسا - لتدريب عملي مكثف يركز بشكل أساسي على أساليب التعامل مع الأفيال الآسيوية ورعايتها وفقًا للمعايير الدولية.

يأتي ذلك تلبية لرغبة الاتحاد الآسيوي بشأن شهادة استقدام الأفيال حيث يشترط التدريب على كيفية التعامل مع الحيوانات ورعايتها.

وأشارت "حدائق" إلى أنه جارٍ حاليًا تجهيز بيوت الأفيال داخل حديقة الحيوان بالجيزة على مساحة تتجاوز 20 ألف متر مربع.

