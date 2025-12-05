البابا تواضروس يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من معهد المشورة

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني ، مساء الخميس، حفل تخريج دفعة جديدة من معهد المشورة بالمعادي، بحضور نيافة الأنبا دانيال مطران المعادي، ونيافة الأنبا إيلاريون أسقف البحيرة.

وبحسب بيان رسمي، تضمن الحفل عدة كلمات لنيافة الأنبا دانيال والقمص مكاريوس موريس مدير المعهد، وكلمة للخريجين، إلى جانب عدة فقرات أخرى.

وفي كلمته، هنأ قداسة البابا، الخريجين، وقدم التحية لأعضاء هيئة التدريس وإدارة المعهد، وأثنى على قيمة الوفاء التي ضعفت لدى البعض في أيامنا هذه، ودعا قداسته إلى عمل كورس متخصص لغرس روح الوفاء في النفوس.

وفي ختام الحفل تم تكريم اسمي الخادمتين الراحلتين شيري ودينا اللتين كانتا تخدمان بالمعهد حتى أيامها الأخيرة، حتى نياحتهما.

وتم تكريم أعضاء هيئة التدريس، قبل أن يبدأ تكريم الخريجين، وهم خريجي الدبلومة الأكاديمية للمشورة، وخريجي كورسات الكاهن المشير، وزوجات الآباء الكهنة، والمشير، والمحاضر، والأشابين.

