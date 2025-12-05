تصل للحبس والغرامة.. عقوبة إلقاء القمامة في الشوارع

نظم القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، ولائحته التنفيذية، التزامات التعامل مع المخلفات البلدية، حيث حظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا في الأماكن المخصصة لذلك.

وتصدى القانون، لإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة، وفرز القمامة في غير أماكنها، حيث نص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من:

1- ألقى أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك.

2- فرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك.

3- سلم المخلفات غير الخطرة إلى شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك.

وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا.

وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيًا على نفقته الخاصة.

وأكد اللائحة التنفيذية للقانون، أن تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلديـة في ضـوء الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتوافق مـع خطط التنمية والتخطيط العمراني، ووفقًا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز في هـذا الـشأن، ويكون الجهاز مسئولًا عن تقديم الدعم الفني بشأن التعاقدات التي تُبرمها الجهة الإدارية المختصة، بما في ذلك وضع الضوابط والاشتراطات الفنية بكراسات الشروط لهذه التعاقدات، وإعداد برامج التوعية اللازمة.

