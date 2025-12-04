مهاب مجاهد: لست قلقًا على الأوضاع في مصر.. وهذا هو الدليل

أكد الدكتور مهاب مجاهد، استشاري الطب النفسي وعضو مجلس الشيوخ، أن الإنسان معذور إذا بحث عن شماعات يُعلق عليها أسباب قلقه، ولكنه يجب أيضًا أن يكون مسؤولًا.

جاء ذلك خلال برنامج "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونستلو، شيفت).

وقال مجاهد: "التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي توصل إليها الإنسان بتوفيق من الله، ولكن بعد أن وصل إليها، أصبحت التكنولوجيا تستخدمنا ولسنا نحن من نستخدمها.. وهنا يُلام الإنسان".

وأضاف "مجاهد": إذا أحسن الإنسان استخدام الأدوات التي يملكها، سيصبح الكون مسخرًا له، ولكن للأسف نحن نعاني من سوء استخدام الأدوات ثم نلومها، واستشهد بقول الشاعر: "نَعيبُ زماننا والعَيبُ فينا.. وَما لِزَمانِنا عَيبٌ سِوانا".

وأكمل "مجاهد": إذا تحدثنا عن السوشيال ميديا، سنجد أن خوارزميات مواقع التواصل الاجتماعي لا تظهر لك إلا ما يُشابه ما تشاهده، وإذا أردت أن تعرف اهتمامات شخص ما، فابحث في الـ"إكسبلور" الخاص بحسابه، وماذا سيقترح عليك من فيديوهات، ستعرف اهتماماته وتحلله جيدًا".

ولفت "مجاهد"، إلى أن الإنسان عندما طور علم الطيران، هذا العلم الكبير، استخدم الطيران في الإسعاف الطائر الذي يمكن أن ينقذ ملايين الأرواح، ويمكن أن يُستخدم هذا الطيران في حاملة الطائرات التي تُزهق ملايين الأرواح، إذن، استخدامنا لما نملك من أدوات هو ما يُحدد موقعنا، ونحن نعاني من سوء استخدام هذه الأدوات من قِبَل الأغلبية، ليس في مصر فقط، بل في العالم كله.

وتحدث خلالها حول عدد من القضايا، مثل: كواليس تعيينه في مجلس الشيوخ، وكيف أثرت الأزمة الاقتصادية على شخصية المصريين، ورأيه في نظام البكالوريا، وغيرها من القضايا، والنصائح المهمة للحفاظ على التوازن النفسي.