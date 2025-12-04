بحضور 4 وزراء.. البورصة تحتفي بإتمام استحواذ إيجيترانس على نوسكو

قال بيان صادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، الخميس، إن البورصة المصرية شهدت صباح اليوم، افتتاح فعاليات جلسة التداول بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، احتفالًا بإتمام صفقة استحواذ شركة إيجيترانس على شركة نوسكو. وجاءت المشاركة الرسمية الواسعة تأكيدًا لأهمية الصفقة في دعم مناخ الاستثمار وتعزيز نشاط سوق المال.



حضر الفعاليات الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وماجد شوقي رئيس مجلس إدارة شركة إيجيترانس.



وأكد الدكتور شريف فاروق، خلال كلمته، أن هذه الصفقة تمثل نموذجًا واضحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، في إطار توجيهات الدولة بتشجيع الاستثمار وتعظيم دور الشركات الخاصة في دعم الاقتصاد الوطني.



وأضاف أن إتمام صفقة الاستحواذ يعكس مستوى الثقة في بيئة الاستثمار المصرية، وقدرة الكيانات الاقتصادية على التوسع وضخ استثمارات جديدة تُسهِم في خلق فرص عمل وتحفيز النمو الاقتصادي.



وأشار وزير التموين إلى حرص الحكومة على توفير مناخ استثماري جاذب، وإتاحة فرص واسعة أمام القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة في المشروعات الاقتصادية الواعدة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في الاقتصاد القومي.



وأكد على دعم الحكومة لكل المبادرات التي تستهدف تعزيز الاستثمار ورفع كفاءة الأسواق، مشيدًا بالدور المحوري الذي تقوم به البورصة المصرية في توفير بيئة تنافسية شفافة تُمكّن الشركات من التوسع وتحقيق النمو المستدام.

