الحكومة توافق على إنشاء الهيئة العامة لمنطقة جرجوب الاقتصادية بمطروح

كتب : أحمد العش

03:19 م 31/12/2025

الدكتور مصطفى مدبولي

أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، موافقته على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء "الهيئة العامة لمنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة"، كهيئة عامة اقتصادية مستقلة يكون مقرها بمنطقة جرجوب بمحافظة مطروح، وتتبع رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح المجلس في بيان رسمي، أن مشروع القرار نص على الآتي: أن تؤول إلى الهيئة ملكية الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة داخل المناطق المحددة بقرار رئيس الجمهورية رقم (497) لسنة 2025 بإنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة؛ دون حاجة لاتخاذ أي تصرف أو إجراء قانوني.

وتؤول إلى الهيئة أيضًا جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على العقود والتصرفات المتعلقة بتلك الأراضي والمنشآت، وتكون لها الولاية الكاملة على جميع الأنشطة الواقعة داخل المنطقة وفقا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة المشار إليه وتعديلاته، وذلك كله دون المساس بالملكيات القائمة داخل حدود هذه المنطقة.

وسيكون للهيئة تأسيس شركات لخدمة أهدافها، سواء بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو مع شركاء آخرين، كما يكون لها رأس مال يتكون من الأموال والأصول العينية التي تؤول إليها من الدولة، وتكون لها موازنة مستقلة، يتبع في وضعها وفي إعداد القوائم المالية لها المعايير المحاسبية المصرية، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

وحدد مشروع القرار شروط اختيار رئيس مجلس إدارة الهيئة، ونوابه، وأعضاء مجلس الإدارة، ونص على أن يقدم رئيس مجلس إدارة الهيئة تقريرا سنويا معتمدا من المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء عن نشاط الهيئة، وموقف التنمية والاستثمار بالمنطقة، وذلك خلال 3 أشهر من نهاية السنة المالية.

وأفاد نص القرار بأنه، ستفصح الهيئة عن الإجراءات المتخذة لتطبيق أهدافها وسياساتها وقراراتها ذات الطبيعة التنظيمية واللائحية من خلال نشراتها الرسمية، وذلك طبقا للقواعد والمواعيد التي تحددها لوائحها، وتنشر هذه الإجراءات والقرارات في الوقائع المصرية.

مجلس الوزراء منطقة جرجوب الاقتصادية مطروح

