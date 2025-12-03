على الدين هلال: موقف الرئيس من الانتخابات مدروس بدقة

أكد الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، أن الساحة السياسية الداخلية شهدت تحولاً ملموساً عقب نشر الرئيس عبد الفتاح السيسي لملاحظاته الشخصية على مسار العملية الانتخابية، قائلا: إن اللافت هو أن هذا البيان لم يصدر بصفة الرئيس الرسمية، بل "كمواطن"، في خطوة اعتُبرت تهدف إلى رفع الحرج عن الهيئة الوطنية للانتخابات وتوفير غطاء سياسي لها.

وخلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر على شاشة "إم بي سي مصر"، أشار علي الدين هلال إلى أن إدراكه لشخصية الرئيس السيسي وخلفيته السياسية الطويلة يجعله يوقن بوعيه الكامل بجميع تفاصيل المسار الانتخابي.

وأكد أن بيان الرئيس السيسي قد منح الهيئة الوطنية للانتخابات "راحة سياسية ضرورية"، وأعاد بذلك التوازن المطلوب للمشهد الداخلي.

وأضاف علي الدين هلال أنه قام بإرسال رسالة مباشرة إلى أحد كبار المسؤولين في الدولة بخصوص متابعة تصريحات وبيانات "أندية القضاة".

وشدد على أن الجهاز القضائي هو الفئة التي تحظى بأعلى درجات الثقة الشعبية، وأن أي تباين في وجهات النظر داخل هذا الجهاز يعد من القضايا الحساسة التي قد تحمل خطورة على المشهد العام.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن الدستور ينص على أن دور الرئيس هو الفصل والتحكيم بين السلطات مع الحفاظ على التوازن بينها.

وقال: إن الموقف الذي اتخذه الرئيس السيسي كان "مدروساً بدقة عالية" لضمان استمرار حالة الاستقرار السياسي والحفاظ على الحياد المؤسسي التام طوال المرحلة الانتخابية.

