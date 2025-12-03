السياحة تُحدد آخر موعد لإيداع مبالغ الحج 2026- مستند

أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة الكتاب الدوري رقم (361) لسنة 2025، موجّهًا إلى الممثلين القانونيين لشركات السياحة، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لموسم الحج لعام 1447هـ، وبالتزامن مع الجدول الزمني المعلن من وزارة الحج والعمرة.

وأكدت الغرفة، أنه وفقًا لما ورد في الكتاب الدوري رقم (310) لسنة 2025 بشأن سفر لجنة من الوزارة لإنهاء إجراءات توثيق عقود الحج ومعاينة مساكن الحجاج والتي يُحدد آخر موعد لها يوم 12 يناير 2026 فإنه يتعيّن على الشركات الالتزام بالمواعيد المالية المحددة لضمان إتمام الإجراءات في الوقت المناسب.

وأوضحت الغرفة، أن آخر موعد لتلقي إيداعات مبالغ الحج في حسابها ببنك مصر بالريال السعودي هو يوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025، مشددة على أنه لن يُسمح بأي إيداعات أو تحويلات بعد هذا الموعد، وذلك لضمان قدرة الغرفة على إجراء التحويلات عبر المسار الإلكتروني للحج في الوقت المحدد، واستخدامها في سداد مستحقات الخدمات المقدمة للحجاج، وتشمل: السكن، النقل، ورسوم إصدار التأشيرات.

ودعت الغرفة، الشركات، إلى الإسراع في تحويل جميع المبالغ الخاصة بالخدمات قبل التاريخ المحدد بفترة كافية، حرصًا على استكمال الإجراءات بسهولة ودون أي تعطيل قد يؤثر على برامج الحج الخاصة بهم.

وأكدت على أهمية الالتزام الكامل بما ورد من تعليمات، مع توجيه الشكر للشركات على تعاونها المستمر، متمنية لهم التوفيق في إتمام استعدادات موسم الحج لهذا العام.

