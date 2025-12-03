تراجع الدولار أمام اليورو.. مدبولي يكشف أهم أسباب ارتفاع الدين الخارجي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الجزء الأكبر من الدين الخارجي يرجع إلى تراجع قيمة الدولار أمام اليورو وعدد من العملات العالمية الكبرى، إضافة إلى كون معظم الدين الخارجي مرتبطًا بالدولار.

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الدولة تستهدف خفض الدين الخارجي بقيمة تصل إلى ملياري دولار سنويًا، بجانب الصفقات والاتفاقيات التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا لدعم هذا التوجه.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تعمل بالتوازي على ضبط معدلات التضخم، موضحًا أن الهدف هو الوصول إلى نسبة تضخم تبلغ 8.5% بحلول عام 2026، مع الالتزام بعدم زيادة أسعار السلع الأساسية التي تؤثر بشكل مباشر على المواطنين، باعتبارها أحد أهم عناصر التحكم في مستويات التضخم.

