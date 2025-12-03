مدبولي: نستهدف خفض التضخم في 2026 ولن نرفع الأسعار بشكل مفاجئ

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تركز في المرحلة الحالية على خفض معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن قرار رفع أسعار المنتجات البترولية والمحروقات جاء ضمن خطة تستهدف الوصول إلى انخفاض ملموس في التضخم خلال عام 2026.

وأوضح مدبولي أن الحكومة تعمل على تثبيت الأسعار قدر الإمكان خلال الفترة المقبلة، لتجنب أي ضغوط إضافية على معدلات التضخم، مضيفًا أن أي قرارات تتعلق بتعديل الأسعار لن تصدر بشكل مفاجئ، بل سيتم الإعلان عنها مسبقًا وبوضوح.

وشدد رئيس الوزراء على أن الأولوية في المرحلة المقبلة هي حماية استقرار السوق وضمان عدم اتخاذ إجراءات تؤثر سلبًا على جهود خفض التضخم.