قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق، إن أولى الملفات التي تعتزم لجنة الصحة مناقشتها في البرلمان الجديد هي الإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح حاتم في تصريحات لمصراوي، أن التوسع الكامل في تطبيق المنظومة يمثل الحل الجذري لكثير من التحديات الصحية، مضيفا أن "المواطن في سوهاج أو أي محافظة لن يضطر بعد اكتمال المنظومة للانتقال إلى القاهرة لتلقي العلاج، لأن خدمات التأمين الصحي الشامل ستكون متاحة في محافظته بجودة تضاهي المؤسسات الكبرى".

وأكد أن تسريع خطوات التطبيق سيضمن إتاحة خدمات طبية متقدمة للمواطنين في أماكن إقامتهم، بما يرفع من مستوى الرعاية الصحية ويخفف الضغط على المستشفيات المركزية في العاصمة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد الحكومة لإطلاق المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل في خمس محافظات جديدة، باستثمارات تتجاوز 115 مليار جنيه.

والمحافظات الجديدة هي: المنيا، مطروح، دمياط، شمال سيناء، وكفر الشيخ.

واستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تقريراً حول إنجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية خلال النصف السنوي الثاني عن الفترة من يناير 2025 وحتى يونيو 2025.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إنه منذ بداية عمل منظومة التأمين الصحي الشامل وحتى تاريخه، بلغ عدد المستفيدين بخدمات المنظومة 6,287,985 منتفع، فيما وصل إجمالي الخدمات المقدمة إلى 104,036,502 خدمة، منها 50,411,868 خدمة لطب الأسرة.

كما تناول التقرير الاستعدادات للمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا خلال فترة التشغيل التجريبي، والتي تشمل: مرحلة التخطيط الصحي، تأهيل البنية التحتية، نقل الأصول والعاملين، التحول الرقمي، تسجيل المنتفعين والتوعية، ضبط آليات التشغيل، الجودة والاعتماد، ضمان سلاسل الإمداد والتموين الدوائي، وتطوير الموارد البشرية.