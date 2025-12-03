عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة اجتماعين مع أحمد كجوك وزير المالية بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الجديدة، بحضور قيادات من الوزارتين وعدد من مساعدي ومستشاري الوزراء.

وخلال الاجتماع الأول، ناقشت الوزيرة عدداً من الملفات البيئية، أبرزها موقف الإجراءات الإصلاحية لصندوق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، واستعراض الاستدامة المالية لمنظومة إدارة المخلفات والتمويل اللازم لشركات النظافة بالقطاع الخاص، والتعاون بين الوزارتين في تطبيق مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج وفق قانون تنظيم إدارة المخلفات.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية التنسيق المستمر مع وزارة المالية لدعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتوفير التمويل الأخضر للمشروعات التي تقلل انبعاثات الكربون وتعزز الطاقة المتجددة، وتسريع وتيرة الإنجاز في المشروعات الاستثمارية البيئية.

من جانبه، شدد وزير المالية على تقديم كل الدعم والتسهيلات لوزارة البيئة، خصوصاً لدعم شركات القطاع الخاص في مجال المخلفات، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظات واستدامة الخدمة المقدمة للمواطنين، وتقليل الفجوة التمويلية لمنظومة المخلفات الصلبة.

وفي الاجتماع الثاني، تم استعراض الملفات المالية المتعلقة بمعوقات المحافظات في تنمية مواردها من الأنشطة والمشروعات، بما يساهم في تعزيز الموارد الذاتية وتقليل الاعتماد على الموازنة العامة للدولة، إلى جانب متابعة اعتماد اللوائح المنظمة للمشروعات لضمان تمكين جميع المحافظات من تطوير أنشطتها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت الوزيرة حرص الوزارة على دعم المحافظات في تنفيذ مشروعات التنمية المحلية المتكاملة، وتنمية الاقتصاد المحلي، وتعزيز مبادئ اللامركزية لتحقيق تنمية مستدامة تعكس مباشرة على حياة المواطنين، مشيرةً إلى متابعة خطط المحافظات لتنمية مواردها الذاتية وحل المشكلات التي تواجهها.

وأشار وزير المالية إلى دعم الوزارة لتحفيز المحافظات على تنمية مواردها الذاتية، وتطبيق آليات واضحة للإنفاق بالتنسيق مع التنمية المحلية، مع الترحيب بكافة الأفكار والمقترحات لتعظيم الاستفادة من الموارد المالية وتعزيز دور القطاع الخاص، بما يضمن استدامة جهود القطاعات المختلفة بالمحافظات.

وشارك في الاجتماعين قيادات من وزارات المالية والبيئة والتنمية المحلية، من بينهم رؤساء الأجهزة والإدارات المختصة، وعدد من مستشاري الوزراء.