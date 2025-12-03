إعلان

هل تسبب حبوب منع الحمل سرطان الثدي؟.. الصحة تحسم الجدل

كتب : أحمد جمعة

06:00 ص 03/12/2025

الدكتور حسام عبدالغفار

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، حقيقة ما تم تداوله بشأن تصنيف حبوب منع الحمل ثنائية الهرمون كمواد مسرطنة.

وقال "عبدالغفار" في منشور توعوي، أنه بحسب الأدلة العلمية، فلم تُسجل علاقة ذات دلالة إحصائية بين استخدام وسائل منع الحمل وخطر الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء بشكل عام.

وأضاف: "النساء اللواتي استخدمن موانع الحمل الفموية المركبة (COCS) قبل أكثر من 10 سنوات يواجهن نفس مستوى خطر الإصابة بسرطان الثدي مقارنة بالنساء اللواتي لم يستخدمنها مطلقًا".

