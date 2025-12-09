اجتماع رسمي لبحث إثراء العرض المتحفي بـ"متحف التحرير"

عقد الدكتور أحمد حميدة، رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، اجتماعًا مهما وموسعًا بالمتحف المصري في ميدان التحرير، بهدف تفعيل رؤية شاملة لتطوير المتحف، والاستماع إلى آراء العاملين داخله، بما يضمن إثراء المحتوى المتحفي وتجربة الزائر في ضوء التطورات والمتغيرات الراهنة.

شهد الاجتماع حضور: الدكتور علي عبد الحليم علي، مدير عام المتحف المصري بالقاهرة، ووكلاء المتحف الذين يمثلون الهيكل الإداري والفني للمؤسسة، ورؤساء الأقسام المختصة المسئولين عن العمل اليومي في مختلف تخصصات المتحف، بالإضافة إلى قيادات العهد الأثرية الذين يمثلون الخبرة المباشرة في التعامل مع القطع الأثرية.

ويأتي هذا التشكيل بهدف الخروج بأفكار عملية ومستدامة للتطوير، نابعة من صميم العمل الميداني والخبرة المتراكمة لدى العاملين بالمتحف.

تركزت أجندة الاجتماع بالكامل حول بحث ومناقشة الأفكار والآراء المقترحة لتطوير المتحف وإثراء العرض المتحفي، بهدف تجاوز التحديات الحالية وتحويلها إلى فرص للابتكار والتميز.

ناقش الحضور ضرورة مراجعة شاملة لسيناريو العرض الحالي.

وشملت المقترحات إيجاد طرق أكثر بساطة وعمقًا لسرد القصص التاريخية للقطع الأثرية، واستخدام محاور زمنية وموضوعية جديدة تكسر النمط التقليدي للعرض، مما يجعل التجربة أكثر جاذبية للزوار من مختلف الخلفيات الثقافية والعمرية.

تم التركيز على أهمية استغلال التقنيات الرقمية المتقدمة لتفسير القطع المعروضة وتقديم معلومات إضافية ثرية، ما يساهم في تحويل المتحف إلى مساحة تعلم وتفاعل حديثة.

وفي ظل الأوضاع العالمية والإقليمية، تم بحث آليات ضمان استدامة تدفق الزوار، مع التركيز على تطوير الجانب الخدمي وتجربة الزائر، وضمان الالتزام بكافة الإجراءات التي تحافظ على سلامة الجميع.

كما تمت مناقشة خطط توسيع الأنشطة والفعاليات الثقافية والتعليمية التي يقدمها المتحف، لتشمل برامج متخصصة للباحثين، وتعليمية للطلاب، وحملات توعية لتعزيز الوعي الأثري لدى المواطنين.

وأشاد الدكتور أحمد حميده بالجهود المبذولة والأفكار المبتكرة التي قدمها فريق عمل المتحف، مؤكدًا أن هذه المبادرات هي حجر الزاوية في خطة القطاع لتحديث المتاحف القائمة.

وأكد حميده بأن المتحف المصري هو أيقونة المتاحف، وتطويره يعكس التزامنا بحماية وتفسير تراثنا العظيم. مشيراً إلى أن عملية التطوير يجب أن تكون مستدامة وشاملة، ترتكز على إبداع كوادرنا الداخلية، لتقديم المتحف بصورة عالمية تليق بمكانته التاريخية.

واختُتم الاجتماع بالاتفاق على وضع الأفكار المقترحة في شكل خطة عمل تفصيلية، تمهيدًا لبحث إمكانية التنفيذ وتخصيص الموارد اللازمة للوصول إلى نقلة نوعية في تجربة المتحف المصري بالقاهرة.

