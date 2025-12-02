معرض من البردي الأخضر إلى الفن الخالد بمتحف التحرير

انطلقت مساء أمس فعاليات المعرض الفني الدولي "من البردي الأخضر إلى الفن الخالد" بالمتحف المصري بالتحرير، والذي تنظمه مؤسسة المنتدى الدولي للفن من أجل التنمية بالتعاون مع منظمة اليونسكو، خلال الفترة من 1 إلى 6 ديسمبر 2025.

ويحظى هذا الحدث الثقافي والفني رفيع المستوى برعاية رسمية من وزارات السياحة والآثار، والثقافة، والتضامن الاجتماعي، والبيئة، بالإضافة إلى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وأوضح الدكتور علي عبد الحليم، مدير عام المتحف المصري بالتحرير، أن المعرض يهدف إلى تسليط الضوء على نبات البردي بوصفه أحد أهم وأقدم رموز الهوية والحضارة المصرية القديمة، واستعراض الدور التاريخي الذي لعبه باعتباره مادة أساسية للكتابة والمعرفة، وكيف تحوَّل في العصر الحديث إلى مصدر إلهام للفنون المعاصرة حول العالم. ويؤكد المعرض على استمرار الدور الحضاري لمصر كمركز للإبداع والإلهام الثقافي.

وشهد حفل الافتتاح حضورًا رفيع المستوى لمجموعة من كبار المسؤولين والشخصيات العامة والفنانين والمثقفين، في رسالة تعكس مكانة الحدث وأهميته على الساحة الثقافية.

ورحّب الدكتور علي عبد الحليم بجميع الضيوف، مؤكدًا اعتزاز المتحف المصري باحتضان هذا الحدث الذي يجمع بين الفن والتراث في أعرق متاحف العالم، ومثمّنًا جهود الفنانين المشاركين الذين استلهموا الحضارة المصرية القديمة في أعمالهم.

وألقت الدكتورة نوريا سانز، مدير المكتب الإقليمي لليونسكو لمصر والسودان، كلمة أكدت فيها اهتمام اليونسكو بالبردي المصري باعتباره جزءًا أصيلًا من التراث الإنساني، مشيرةً إلى جهود المنظمة في دعم تسجيل عناصر التراث غير المادي المرتبطة به.

كما استعرضت راندا رؤوف، مؤسس المبادرة، فلسفة المعرض التي تقوم على إعادة وصل الماضي بالحاضر، وإبراز مفهوم الاستدامة الحقيقية من خلال التراث والبيئة والفن.

وقدمت الفنانة داليا البحيري، سفيرة المبادرة، كلمة سلطت فيها الضوء على أهمية المعرض في إبراز الهوية المصرية عبر الفن، ودور المتحف المصري باعتباره رمزًا تاريخيًا يحتضن هذا النوع من الفعاليات التي تربط الجمهور بجذور الحضارة المصرية.

ويمثل المعرض فرصة للجمهور والباحثين والفنانين للاطلاع على مجموعة مختارة من الأعمال الفنية الدولية التي تستلهم تاريخ البردي ودلالاته الحضارية، في قلب واحد من أهم المتاحف المصرية. ويعكس هذا الحدث التزام المنتدى الدولي للفن واليونسكو بتوظيف الفن كأداة للتنمية المستدامة، وتعزيز الوعي بالتراث غير المادي، ودعم الحوار الثقافي بين الشعوب.

اقرأ أيضًا:

3 طرق ذكية لتقليل استهلاك الكهرباء عند استخدام الفرن الكهربائي

أمطار ورياح بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأيام المقبلة