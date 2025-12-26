العمل: التفتيش على 1135 منشأة وتحرير أكثر من ألف إجراء قانوني خلال 3 أيام

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2025 وحتى الخميس 1 يناير 2026 على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد في بيان لها أنه من المتوقع أن تشهد البلاد خلال الفترة سالفة الذكر طقس شديد البرودة في الصباح الباكر مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.

وتوقعت الأرصاد أن تسود شبورة مائية من 9:3 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء وتكون كثيفة على بعض المناطق .

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة يومي الأحد 28 ديسمبر والإثنين 29 ديسمبر على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة واضطراب في الملاحة البحرية على بعض مناطق من سواحل البحر المتوسط (العلمين-اسكندرية-البحيرة-كفر الشيخ-دمياط-بورسعيد –العريش-رفح).

