إعلان

جرس إنذار في واقعة ارتداء بدلة الرقص.. تفاصيل أول تحرك برلماني

كتب : نشأت حمدي

12:30 م 14/02/2026

مجلس الشيوخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

طالب النائب طارق عبد العزيز، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، بإجراء حاسم وحازم تجاه قضية الشاب إسلام، ابن قرية ميت عاصم بمحافظة القليوبية، المجبر على ارتداء الملابس النسائية "بدلة رقص"، مؤكدًا أن ما حدث تقليد أعمى، يخالف طبيعة المصريين، ومشددًا على ضرورة الحفاظ على القيم المصرية.

وأكد وكيل "تشريعية الشيوخ"، في تصريحات للمحررين البرلمانين، أن ما حدث من وقائع سببه الدراما السيئة التي ابتكرت أساليب وطرقًا وأدوات أخلّت بالذوق العام، وكانت ضد الهوية المصرية السليمة، مطالبًا صنّاع الدراما في رمضان بضرورة الأخذ في الاعتبار الحفاظ على قيم المجتمع التربوية والدينية، معتبرًا أن ما حدث مع الشاب ابن ميت عاصم هو جرس إنذار للجميع بضرورة الانتباه إلى ما يُقدَّم على الشاشات ويدخل كل بيت مصري.

وطالب طارق عبد العزيز بضرورة اضطلاع الجهات المعنية من الحكومة وغيرها بدورها في تخفيف جراح وآلام أسرة إسلام، وإيجاد سكن بديل له، حتى نرحمه من نظرة المجتمع الريفي القاسية التي ستلاحقه نتيجة ما حدث له، وتقديم كل الدعم سواء من وزارة التضامن الاجتماعي أو مؤسسات العمل المدني.

وشدد وكيل تشريعية الشيوخ على ضرورة قيام الأجهزة المتخصصة بحذف جميع الفيديوهات من جميع المنصات، حتى لا تكون هذه الواقعة سببًا في تدمير حياته النفسية في المستقبل.

وأوضح عبد العزيز أن ما يحدث من فوضى تصوير جميع السلبيات في المجتمع ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي هدفه تصدير صورة غير واقعية، من حادث فردي وسط 110 ملايين مواطن يعيشون بسلام وأمان، مطالبًا بتوجيه هذه الفيديوهات إلى الجهات المختصة من وزارة الداخلية والنيابة العامة، التي خصصت مسارات محددة وأرقامًا معينة لهذه الحالات.

اقرأ أيضًا:

الأربعاء أم الخميس؟.. الحسابات الفلكية تحسم الجدل بشأن أول يوم رمضان 2026

ارتفاع بالحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الشيوخ واقعة ارتداء بدلة الرقص النائب طارق عبد العزي قضية الشاب إسلام ابن قرية ميت عاصم إجبار شاب على ارتداء الملابس النسائية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل ترتفع أسعار منتجات الألبان مع اقتراب شهر رمضان؟
اقتصاد

هل ترتفع أسعار منتجات الألبان مع اقتراب شهر رمضان؟

نصائح وتحذيرات.. كيف تشتري الذهب "أونلاين" بأمان؟
اقتصاد

نصائح وتحذيرات.. كيف تشتري الذهب "أونلاين" بأمان؟
مصر للطيران تحتفل بتسلّم أول طائرة إيرباص من طراز "A350-900"
أخبار مصر

مصر للطيران تحتفل بتسلّم أول طائرة إيرباص من طراز "A350-900"
منة فضالي تنشر صورة تجمعها بوالدتها: الوحيدة اللي تستاهل كل الحب
زووم

منة فضالي تنشر صورة تجمعها بوالدتها: الوحيدة اللي تستاهل كل الحب
بالصور.. 20 حافلة تنقل جماهير الزمالك إلى ستاد هيئة قناة السويس
رياضة محلية

بالصور.. 20 حافلة تنقل جماهير الزمالك إلى ستاد هيئة قناة السويس

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| السيسي يوجه بتطبيق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية قبل رمضان
"عناصر دولية و7 كيلو ذهب وفضة".. سقوط عصابة اختراق الهواتف لسرقة الأموال من "إنستاباي"