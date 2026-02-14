إعلان

غدًا.. صرف تكافل وكرامة عن شهر فبراير لـ4.7 مليون أسرة

كتب : محمد أبو بكر

12:40 م 14/02/2026

أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، صرف الدعم النقدي تحت مظلة "تكافل وكرامة" عن شهر فبراير لـ4.7 مليون أسرة، غدًا الأحد 15 فبراير 2026، وذلك بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.

ويبدأ المستفيدون الصرف في الساعات الأولى من صباح الغد من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

وتتابع وزارة التضامن الاجتماعي عملية صرف المساعدات ببرنامج "تكافل وكرامة"، بالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عمليات الصرف.

يذكر أنه يتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما يقرب من 17 مليون مواطن تقريبًا، بموازنة تبلغ 54 مليار جنيه سنويًا.

صرف تكافل وكرامة عن شهر فبراير الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الدعم النقدي ببرنامج تكافل وكرامة

