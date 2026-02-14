رئيس "الوفد" يقاضي منير فخري عبد النور وموقعًا إلكترونيًّا.. ما السبب؟

قرر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما نشر بحقه مؤخرًا من ادعاءات؛ حيث كلَّف المستشار جميل سعيد، باتخاذ كل الإجراءات القانونية العاجلة وإقامة جنحة سب وقذف ضد كل من منير فخري عبد النور، عضو "الوفد"، وقيادات أحد المواقع الإلكترونية ممثلة في رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي، ورئيس التحرير.

وجاء هذا التحرك، وفق بيان رسمي اليوم، ردًّا على نشر أخبار تضمنت معلومات وافتراءات وصفها المكتب القانوني للدكتور البدوي، بأنها عارية تمامًا من الصحة ومجافية للحقيقة، مؤكدًا أن هذه المادة الصحفية نشرت دون استناد إلى مستندات أو تحرٍّ للدقة؛ مما يعد مخالفة صارخة للمعايير المهنية والقانونية الواجبة.

وشدد البيان الرسمي، الصادر عن المستشار القانوني للدكتور السيد البدوي، على أن هذه الادعاءات لم تكن مجرد خطأ مهني؛ بل استهدفت الإساءة المتعمدة لسمعة رئيس حزب الوفد والنيل من مكانته الأدبية والاجتماعية كشخصية سياسية مؤثرة؛ وهو ما تسبب في بلبلة غير مبررة للرأي العام.

وأكد المكتب القانوني تمسكه الكامل بملاحقة ناشري ومروجي هذه الأخبار قضائيًّا، استنادًا إلى أحكام قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، مهيبًا بجميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحذر والالتزام بالأمانة المهنية قبل تداول أي أخبار قد تضع أصحابها تحت طائلة القانون.

