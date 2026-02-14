إعلان

رئيس "الوفد" يقاضي منير فخري عبد النور وموقعًا إلكترونيًّا.. ما السبب؟

كتب : عمرو صالح

01:39 م 14/02/2026

الدكتور السيد البدوي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قرر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما نشر بحقه مؤخرًا من ادعاءات؛ حيث كلَّف المستشار جميل سعيد، باتخاذ كل الإجراءات القانونية العاجلة وإقامة جنحة سب وقذف ضد كل من منير فخري عبد النور، عضو "الوفد"، وقيادات أحد المواقع الإلكترونية ممثلة في رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي، ورئيس التحرير.

وجاء هذا التحرك، وفق بيان رسمي اليوم، ردًّا على نشر أخبار تضمنت معلومات وافتراءات وصفها المكتب القانوني للدكتور البدوي، بأنها عارية تمامًا من الصحة ومجافية للحقيقة، مؤكدًا أن هذه المادة الصحفية نشرت دون استناد إلى مستندات أو تحرٍّ للدقة؛ مما يعد مخالفة صارخة للمعايير المهنية والقانونية الواجبة.

وشدد البيان الرسمي، الصادر عن المستشار القانوني للدكتور السيد البدوي، على أن هذه الادعاءات لم تكن مجرد خطأ مهني؛ بل استهدفت الإساءة المتعمدة لسمعة رئيس حزب الوفد والنيل من مكانته الأدبية والاجتماعية كشخصية سياسية مؤثرة؛ وهو ما تسبب في بلبلة غير مبررة للرأي العام.

وأكد المكتب القانوني تمسكه الكامل بملاحقة ناشري ومروجي هذه الأخبار قضائيًّا، استنادًا إلى أحكام قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، مهيبًا بجميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحذر والالتزام بالأمانة المهنية قبل تداول أي أخبار قد تضع أصحابها تحت طائلة القانون.

اقرأ أيضًا:

الأربعاء أم الخميس؟.. الحسابات الفلكية تحسم الجدل بشأن أول يوم رمضان 2026

ارتفاع بالحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السيد البدوي شحاتة حزب الوفد منير فخري عبد النور

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

منة فضالي تنشر صورة تجمعها بوالدتها: الوحيدة اللي تستاهل كل الحب
زووم

منة فضالي تنشر صورة تجمعها بوالدتها: الوحيدة اللي تستاهل كل الحب
بعد إهانته وسط الشارع.. حبس المتهمين بالتعدي على "إسلام" في بنها (صور)
أخبار المحافظات

بعد إهانته وسط الشارع.. حبس المتهمين بالتعدي على "إسلام" في بنها (صور)
"كنت حاسس بظلم".. أول تصريحات من الشاب ضحية "بدلة الرقص" بالقليوبية
أخبار المحافظات

"كنت حاسس بظلم".. أول تصريحات من الشاب ضحية "بدلة الرقص" بالقليوبية
السيسي يوجه بتطبيق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية قبل رمضان
أخبار مصر

السيسي يوجه بتطبيق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية قبل رمضان
بالفيديو.. شجار عنيف يجبر طائرة تركية متجهة لبريطانيا على الهبوط في بلجيكا
شئون عربية و دولية

بالفيديو.. شجار عنيف يجبر طائرة تركية متجهة لبريطانيا على الهبوط في بلجيكا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| السيسي يوجه بتطبيق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية قبل رمضان
"عناصر دولية و7 كيلو ذهب وفضة".. سقوط عصابة اختراق الهواتف لسرقة الأموال من "إنستاباي"