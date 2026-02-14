إعلان

ارتفاع بالحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة

كتب : مصراوي

09:00 ص 14/02/2026
    نوة قاسم تضرب الإسكندرية (1)
    نوة قاسم تضرب الإسكندرية (2)
    طقس متقلب بسبب نوة قاسم في الإسكندرية (2)
    طقس متقلب بسبب نوة قاسم في الإسكندرية (1)
    طقس متقلب بسبب نوة قاسم في الإسكندرية (3)
    طقس متقلب بسبب نوة قاسم في الإسكندرية (4)

كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة على معظم أنحاء البلاد خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم السبت 14 فبراير وحتى الخميس 19 فبراير 2026 .

وقالت الأرصاد أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر مائل للحرارة إلى حار نهارا على أغلب الأنحاء.

وتوقعت الأرصاد نشاط لحركة الرياح الجنوبية الغربية على البحر المتوسط مما أدى إلى اضطراب الملاحة البحرية وذلك يوم السبت 14 فبراير.

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد البلاد يوم الأحد 15 فبراير والإثنين 16 فبراير استمرار الإرتفاع التدريجي في قيم درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على صحراء مطروح والسواحل الشمالية.

وأشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع انخفاض قيم درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بمعدلات تتراوح ما بين 6:5 درجات على أغلب الأنحاء بداية من الثلاثاء 17 فبراير.

ولفتت إلى وجود نشاط لحركة الرياح على أغلب الأنحاء.

1313
الطقس الأرصاد درجات الحرارة

