شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، انطلاق التشغيل التجريبي التجاري لمحطة حاويات "تحيا مصر 1" بميناء دمياط باستقبال سفينة الحاويات العملاقة "ESSEN EXPRESS" التابعة للخط الملاحي العالمي هاباج لويد والقادمة من ميناء أمبرلي بتركيا.

السفينة يبلغ طولها 366.5 م، وبعرض 48 م، وغاطس حوالي 15.5 م، وتصل طاقتها الاستيعابية إلى حوالي 13177 (TEU) وتصل حمولتها الإجمالية إلى حوالي 143262 طنًا.

وتفقد الوزير، والوفد المرافق، محطة "تحيا مصر 1"، وتم مشاهدة آلية عملها في إدارة وتشغيل أوناش الرصيف التي تبلغ 12 ونش رصيف عملاق (STS) ، تُعد من أحدث أوناش الأرصفة العملاقة على مستوى العالم من إنتاج شركة HHMC الصينية، والقادرة على التعامل مع سفن الحاويات العملاقة ذات الحمولات الكبيرة.

كما تتميز الأوناش بقدرات رفع تصل إلى 75 طنًا، وارتفاع تشغيلي يبلغ 57.5 مترًا من سطح الرصيف، مع طول ذراع خارجي يصل إلى 72 مترًا، وتم تزويدها بأحدث أنظمة السلامة والحساسات والكاميرات، فضلًا عن تكاملها الكامل مع أنظمة إدارة الموانئ الذكية، بما يسمح بمتابعة العمليات لحظيًا وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والدقة.

وتُعد محطة الحاويات "تحيا مصر 1" أحد أهم المشروعات القومية الكبرى المنفذة داخل ميناء دمياط، حيث يبلغ إجمالي أطوال أرصفتها نحو 1970 مترًا وبأعماق تصل إلى 18 مترًا، مع ساحة خلفية تقارب 922 ألف متر مربع، وطاقة تداول سنوية تصل إلى نحو 3.5 مليون حاوية مكافئة، بما يعزز الطاقة الاستيعابية للميناء ويرفع كفاءته التشغيلية وقدرته على إستقبال سفن الحاويات العملاقة.

كما تم استكمال وصول 40 ونش ساحة كهربائي (RTG) مخصص لخدمة تداول الحاويات بساحات المحطة، والتي تُعد من أحدث الأوناش الصديقة للبيئة، في إطار توجه وزارة النقل لاستخدام معدات وأساليب تشغيل مستدامة تسهم في خفض الإنبعاثات الكربونية، إتساقًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأكد الوزير، خلال فعاليات الافتتاح، أن اليوم يوم مهم لقطاع النقل البحري المصري حيث يعد التشغيل التجريبي التجاري للمحطة حدث استراتيجي مهم يجسد جهود التطوير والتحديث المستمر الذي تقوم به وزارة النقل لتعظيم الاستفادة من الموانئ البحرية وتحويلها إلى مراكز محورية للتجارة العالمية والخدمات اللوجستية طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية لتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

كما يمثل الافتتاح تتويجًا لمسار متكامل من التخطيط والتنفيذ، باستكمال التجهيزات الفنية والتشغيلية اللازمة لبدء التشغيل التجاري، ووصول معدات المحطة بالكامل، بما يضمن تقديم خدمات مينائية وفق أعلى المعايير الدولية، ويؤكد الجاهزية الكاملة للمحطة لتقديم خدماتها داخل ميناء دمياط.

وأضاف أن بدء التشغيل التجريبي التجاري لمحطة "تحيا مصر 1" يمثل خطوة محورية ضمن خطة شاملة لتطوير ميناء دمياط وتعظيم دوره في خدمة حركة التجارة الخارجية، ودعم سلاسل الإمداد العالمية، وترسيخ موقعه كميناء محوري على البحر المتوسط. بالإضافة إلى تزامنه مع استقبال سفينة الحاويات ESSEN EXPRESS، بما يعكس دخول المحطة مرحلة التشغيل الفعلي المنتظم وبدء تقديم خدماتها التجارية على أرض الواقع، وذلك في إطار شراكة دولية ناجحة تجمع بين الدولة المصرية وتحالف عالمي يمتلك خبرات تشغيلية ممتدة في كبرى موانئ العالم.

كما يعكس حضور عدد من الملحقين التجاريين الأوروبيين وممثلي الخطوط الملاحية الكبرى حجم الاهتمام الدولي بالمشروع، والثقة المتزايدة في مناخ الاستثمار بالموانئ المصرية، بالتزامن مع ما تشهده من طفرة غير مسبوقة على مستوى البنية التحتية والتطوير المؤسسي.

ولفت الوزير، إلى أن هذا المشروع يأتي تنفيذه ضمن خطة وزارة النقل لجذب أكبر الشركات العالمية المشغلة للخطوط الملاحية للاستثمار داخل الموانئ المصرية، وكذلك في إطار تنفيذ الممر اللوجيستي التنموي المتكامل (طنطا - المنصورة - دمياط).

