حالة الطقس اليوم.. رياح جنوبية غربية وبرودة

كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 14 فبراير على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد في بيان لها أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر مائل للحرارة إلى حار نهارا على أغلب الأنحاء.

وتوقعت الأرصاد نشاط لحركة الرياح الجنوبية الغربية على البحر المتوسط مما أدى إلى اضطراب الملاحة البحرية

