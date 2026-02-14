إعلان

حالة الطقس اليوم.. رياح جنوبية غربية وبرودة

كتب : مصراوي

04:00 ص 14/02/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    نشاط الرياح
  • عرض 6 صورة
    نشاط الرياح (2)
  • عرض 6 صورة
    نشاط الرياح
  • عرض 6 صورة
    رياح نشطة
  • عرض 6 صورة
    نشاط الرياح على فترات متقطعة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب-عمرو صالح:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 14 فبراير على معظم أنحاء البلاد.
وقالت الأرصاد في بيان لها أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر مائل للحرارة إلى حار نهارا على أغلب الأنحاء.
وتوقعت الأرصاد نشاط لحركة الرياح الجنوبية الغربية على البحر المتوسط مما أدى إلى اضطراب الملاحة البحرية

اقرأ أيضًا:
حالة عدم استقرار.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

5 أيام تقلبات جوية.. أتربة وارتفاع حرارة يعقبه انخفاض مفاجئ

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطقس نشاط الرياح الأرصاد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الجيش الأمريكي: مقتل 3 أشخاص بهجوم على زورق في البحر الكاريبي
شئون عربية و دولية

الجيش الأمريكي: مقتل 3 أشخاص بهجوم على زورق في البحر الكاريبي
زاهي حواس: "طردت بيونسيه من الهرم.. وكاتي بيري واخدة قلم في نفسها"
أخبار مصر

زاهي حواس: "طردت بيونسيه من الهرم.. وكاتي بيري واخدة قلم في نفسها"
لفحص إصاباته.. عرض الشاب "إسلام" ضحية واقعة ميت عاصم على مستشفى بنها العام
أخبار المحافظات

لفحص إصاباته.. عرض الشاب "إسلام" ضحية واقعة ميت عاصم على مستشفى بنها العام
أستاذ علوم سياسية: هل مجلس ترامب للسلام مشروع استثماري عقاري في غزة؟
أخبار مصر

أستاذ علوم سياسية: هل مجلس ترامب للسلام مشروع استثماري عقاري في غزة؟
"دوري أبطال وكونفدرالية".. مواعيد مباريات اليوم السبت القنوات الناقلة
رياضة عربية وعالمية

"دوري أبطال وكونفدرالية".. مواعيد مباريات اليوم السبت القنوات الناقلة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان