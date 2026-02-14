تفتيش مفاجئ بأسوان.. إصدار 437 نموذج 8 تصالح وغلق وتشميع محال تجارية

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، قيام لجنة من قطاع تقويم الأداء والتفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة بالمرور المفاجئ على مراكز ومدن محافظة أسوان خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير الجاري، لمتابعة الملفات الخدمية المقدمة للمواطنين.

وأشار التقرير، الذي تلقته الوزيرة من المهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة حول نتائج المرور الميداني لفرق القطاع على مراكز ومدن بأسوان، أنه بناءً على تلك الحملات تم رصد عدم وجود دفتر سجل 8 أملاك على مستوى المراكز والمدن ولا يوجد حصر محدث لأملاك وأصول الدولة بالمحافظة، بالإضافة إلى تراكم المتغيرات المكانية غير القانونية التي لم يتم معاينتها أو التي لم يتم الرد عليها على المنظومة الخاصة بذلك.

كما أشار التقرير، إلى استئناف أعمال البناء على رخص متوقفة دون الالتزام بالاشتراطات وموافقة مركز إصدار التراخيص بالهيئة الهندسية، وقد تم تنفيذ 143 حالة إزالة على مستوى مراكز ومدن محافظة أسوان (أسوان - كوم أمبو - نصر النوبة - إدفو - دراو - البصيلية - أبو سمبل - كلابشة - السباعية) الأغلبية منها عبارة عن أسوار وأبنية من البلوك الأبيض وأبنية خرسانية على النحو التالي:

- 78 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة.

- 48 حالة تعد على أراض زراعية.

- 17 حالة دون الحصول على ترخيص بناء داخل الحيز العمراني.

كما تم الانتهاء من 1311 معاملة متأخرة بالإدارات الخلفية بالمراكز التكنولوجية، وإنهاء عدد معاملات 1706 قيد الإجراء في المواعيد القانونية، وإنهاء 56 معاملة تصالح متوقفة أمام اللجان الفنية، وإصدار واعتماد 437 نموذج 8 تصالح قبول ورفض بالمحافظة.

وشهدت الزيارة المفاجئة ️تنفيذ 53 حملة مكبرة صباحية ومسائية لإزالة الإشغالات من الشوارع الرئيسية وإخلاء الأرصفة للمارة وذلك على مدار 5 أيام بشوارع بمراكز ومدن محافظة أسوان أسفرت عن رفع العديد من الإشغالات وإيداعها بمخازن مراكز ومدن المحافظة.

كما تم تنفيذ حملات مكبرة برئاسة رؤساء المراكز والمدن بنطاق المحافظة بالاشتراك مع (الطب البيطري - التموين - حماية المستهلك - سلامة الغذاء - البيئة - الإشغالات) للمرور على المحال التجارية، وأسفرت عن تحرير 67 محضر عدم وجود شهادة صحية، و️تحرير 37 محضر عدم إعلان، و16 محضر بمعرفة جهاز حماية المستهلك، و3 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية، و️تم إعدام كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية.

بالإضافة إلى إزالة العديد من زوائد التنظيم وغلق وتشميع العديد من المحال التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية في حينة تجاه المخالفين، كما تم توجيه العاملين بالمراكز والمدن بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل ومتابعة تنفيذ قرارات الإزالة.

وأكدت الدكتورة منال عوض، استمرار حملات التفتيش المفاجئة بالمحافظات، للتأكد من انضباط العمل داخل الأحياء والمراكز ووحدات الإدارة المحلية، وتحقيق الانضباط الإداري ومتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات تُرصد خلال المرور الميداني.

