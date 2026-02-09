الأرصاد: ارتفاع ملحوظ في الحرارة وشبورة ونشاط للرياح حتى نهاية الأسبوع

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، اعتبارًا من الثلاثاء 10 فبراير وحتى السبت 14 فبراير 2026، حيث يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة إلى حار نهارًا على معظم المناطق، ومائل للبرودة ليلًا.

وأوضحت الهيئة أن درجات الحرارة المتوقعة تتراوح على السواحل الشمالية ما بين 22 و25 درجة مئوية، وعلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ما بين 24 و27 درجة، فيما تسجل مناطق جنوب البلاد أعلى معدلات حرارة تتراوح بين 25 و32 درجة مئوية.

وأشارت الأرصاد إلى حدوث انخفاض طفيف ومؤقت في درجات الحرارة يومي الأربعاء 11 والخميس 12 فبراير، بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وحذرت الهيئة من تكون شبورة مائية في الصباح الباكر، من الساعة 4 وحتى 9 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض المناطق.

كما توقعت نشاطًا للرياح خلال الفترة من الثلاثاء 10 وحتى السبت 14 فبراير على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناتجة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مع متابعة التحديثات اليومية الصادرة عنها.