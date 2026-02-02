كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت ليلة الأحد، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

طقس الاثنين.. الأرصاد: نشاط رياح وأتربة وبرودة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة غدا الإثنين الموافق 2 فبراير 2026، مشيرة إلى أن الطقس سيكون باردًا في الصباح الباكر، مائلًا للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون باردًا ليلًا، خاصة على جنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة أن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة تسجل 24 و14 درجة مئوية على القاهرة الكبرى والوجه البحري، و21 و11 درجة على السواحل الشمالية، فيما تصل إلى 25 و9 درجات على شمال الصعيد، و31 و12 درجة على جنوب الصعيد.

الإسكان تكشف تفاصيل الهبوط الأرضي في محطة وقود بالتجمع

قال عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الحادث المأساوي الذي شهدته القاهرة الجديدة ناتج عن أخطاء في عمليات حفر الأساسات، مُشيرًا إلى أن قطعة أرض مجاورة لمحطة الوقود حصلت على ترخيص بناء وحدث الحادث نتيجة عمليات الحفر.

وقال خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، إن الحادث نتج عن أخطاء خلال حفر الأساسات ترتب عليها انهيار جزء من مباني محطة الوقود المجاورة.

لميس الحديدي تعلق على حكم الإعدام بحق المتهم في واقعة مدرسة الإسكندرية

أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن حكم الإعدام الصادر بحق المتهم في واقعة مدرسة الإسكندرية الدولية يمثل عنوانًا للعدالة الناجزة والسريعة، مشيرةً إلى أن إصدار الحكم خلال 63 يومًا فقط من أول بلاغ يُعد رسالة تطمين قوية لكل الأسر المصرية.

منع ظهوره إعلاميًا.. "الأعلى للإعلام" يحيل الموسيقار هاني مهنا إلى اتحاد النقابات الفنية

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، إحالة الموسيقار هاني مهنا إلى اتحاد النقابات الفنية، برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، لإعمال شؤونه بشأن تصريحاته التي تضمنت إساءةً وهجومًا على عدد من رموز الفن المصري.

وذلك خلال استضافته في أحد البرامج، مع إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم (180) لسنة 2018، بمنع ظهوره لحين انتهاء الاتحاد من إجراءاته.

