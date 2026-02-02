إعلان

٩ فبراير.. انعقاد جمعيتي "القابضة والنقل" لمناقشة ميزانية الشركتين

كتب : محمد صلاح

04:00 ص 02/02/2026

الشركة القابضة لكهرباء مصر

كتب- محمد صلاح:

تعقد الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر، يوم 9 فبراير الجاري، لمناقشة واعتماد ميزانية العام المالي 2024/2025، وذلك بحضور قيادات القطاع وممثلي الجهات الرقابية.

وفي السياق ذاته، تعقد الجمعية العامة للشركة المصرية لنقل الكهرباء في اليوم نفسه، لمناقشة ميزانية الشركة عن العام المالي المنتهي 2024/2025، ضمن الإجراءات الدورية لاعتماد القوائم المالية ومتابعة الأداء.

ومن المتوقع، وفق مصادر مطلعة، صرف حوافز الإنتاج عن 9 أشهر للعاملين بديوان عام الشركة القابضة لكهرباء مصر، إلى جانب صرف الدفعة الأخيرة من الحوافز للعاملين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقب اعتماد الميزانيات.

وكان انعقاد الجمعيتين قد تأجل خلال الفترة الماضية، بسبب ارتباطات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن انتظار ورود شهادة إبراء الذمة من الجهاز المركزي للمحاسبات، كإجراء قانوني لازم قبل الانعقاد.

وفي سياق متصل، تشير المعلومات إلى أن الأيام القليلة المقبلة قد تشهد مفاجآت من العيار الثقيل تتعلق بحركة تغييرات إدارية طال انتظارها داخل قطاع الكهرباء، وذلك بعد استكمال جميع الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.

كما يسود القطاع حالة من الترقب بشأن حسم منصب الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، خاصة بعد ترشيح قيادتين من داخل الوزارة للمنصب، بدلًا من مرشح واحد، ورفع المقترح إلى مجلس الوزراء للبت فيه خلال أيام، وربما ساعات.

الشركة القابضة لكهرباء مصر الشركة المصرية لنقل الكهرباء قطاع الكهرباء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وزير الكهرباء

