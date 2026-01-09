إعلان

غرفة السياحة: استمرار العمل بمواعيد فتح معبد إدفو الحالية دون تعديل

كتب : محمد أبو بكر

01:06 م 09/01/2026

معبد ادفو

أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة الكتاب الدوري رقم (9) لسنة 2026، بشأن مواعيد فتح معبد إدفو بمحافظة أسوان، وذلك في ضوء التنسيق الجاري مع الجهات المعنية.

وأوضحت الغرفة، في خطاب موجه إلى الممثلين القانونيين للشركات الأعضاء وحصل "مصراوي" على نسخة منه، أنه إلحاقًا بالكتاب الدوري رقم (8) الصادر بتاريخ 6 يناير 2026، ورد إليها إخطار من المجلس الأعلى للآثار يفيد بورود خطاب من اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع شرطة السياحة والآثار، بشأن الاستمرار في العمل بمواعيد الفتح الحالية لمعبد إدفو دون أي تعديل.

وأكدت الغرفة، أن مواعيد الزيارة ستظل كما هي من الساعة السادسة صباحًا، وذلك أيام الأحد والإثنين والأربعاء والجمعة، لحين انعقاد اللجنة الأمنية المشكلة لدراسة هذا الشأن، بمشاركة الجهات الأمنية والإدارية المختصة.

وشددت غرفة السياحة، على أنه سيتم إخطار شركات السياحة فور ورود أي مستجدات تتعلق بمواعيد الزيارة أو القرارات الصادرة في هذا الإطار، داعية الشركات إلى الإحاطة بما ورد في الكتاب الدوري والعمل بموجبه.

يذكر أن غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، كانت أصدرت الكتاب الدوري رقم (8) لسنة 2026، بشأن تعديل مواعيد فتح معبد إدفو بمحافظة أسوان، وذلك في إطار التنسيق مع المجلس الأعلى للآثار وتنظيم حركة الزيارة السياحية.

مواعيد فتح معبد إدفو أسوان شركات السياحة شرطة السياحة والآثار المجلس الأعلى للآثار

