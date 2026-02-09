إعلان

خالد أبو بكر: الصورة الإعلامية ليست معيارًا في تقييم أداء الوزراء

كتب : حسن مرسي

09:09 م 09/02/2026

الإعلامي خالد أبو بكر

أكد المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر على حق المواطن المشروع في تقييم أداء الوزراء، طالما كان هذا التقييم قائمًا على سياساتهم ونتائج أعمالهم وليس على أساس شخصي.

وأوضح خلال برنامجه "آخر النهار" على قناة "النهار"، أن حرية الرأي في هذا الإطار مكفولة ومحمية عندما تتعلق بمناقشة الأداء والمساءلة عن الملفات.

وحذر أبو بكر مما أسماه "فخ الوزير المشهور"، مشيرًا إلى أن بعض الوزراء الأقل ظهورًا إعلاميًا قد يكونون أكثر كفاءةً وإنجازًا ممن يحظون بتغطية إعلامية واسعة. وأضاف أن الشهرة الإعلامية وحدها لا يمكن اعتبارها مقياسًا لنجاح الوزير أو فشله في أداء مهامه.

وأشار إلى أن التقييم الحقيقي لأداء الوزراء يتم عبر الأجهزة الرقابية المختصة، التي ترفع تقارير دورية إلى رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن هذه التقارير تعتمد على معايير موضوعية مثل الإنجازات والمشاريع المنفذة ومدى تحقيق الأهداف، دون التأثر بالظهور الإعلامي أو العلاقات العامة.

وتابع أن نظرية "الوزير اللامع" التي تعتمد على الصورة الإعلامية والخطابات المؤثرة لم تعد صالحة كمعيار للتقييم في الوقت الحالي، حيث أصبح التركيز منصبًا على النتائج الملموسة والقدرة على إدارة الملفات الصعبة بكفاءة.

وأكد خالد أبو بكر أن اختيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس رؤية شاملة وقدرة على تحديد الكفاءات الحقيقية القادرة على تحمل المسؤولية، وذلك بناءً على متابعة دقيقة وتقارير أداء موضوعية بعيدًا عن الأضواء الإعلامية.

حالد ابو بكر الصورة الإعلامية تقييم أداء الوزراء

