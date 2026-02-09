إعلان

أحمد موسى يكشف: أحكام النقض المقبلة قد تُعيد تشكيل خريطة مجلس النواب

كتب : حسن مرسي

09:00 م 09/02/2026

أحمد موسى

كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي أحمد موسى على حكم محكمة النقض بإبطال نتائج انتخابات دائرة منيا القمح وإعادة الاقتراع فيها، مؤكدًا أن أي حكم قضائي صادر هو واجب التنفيذ ولا مجال للتأجيل أو التردد.

وأوضح موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن على مجلس النواب تنفيذ قرار المحكمة فورًا وبشكل رسمي، مضيفًا: "دولتنا معندهاش مشكلة نبطل الانتخابات بدل ما يكون في تشكيك في أي لجنة".

وتابع موسى أن مبدأ سيادة القانون يستلزم احترام أحكام القضاء، خاصة عندما تتعلق بنقاء التمثيل البرلماني، مشددًا على أنه لا يمكن قبول وجود نائب داخل المجلس بينما هناك طعن في شرعية عضويته.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "العدالة ننفذها والقانون ننفذه.. مينفعش يكون عندي نائب في المجلس في تشكيك فيه.. لازم يكون كله تمام، إحنا عايزين المجلس كله بدون طعن".

وأشار الإعلامي إلى أن محكمة النقض قد أوضحت في حيثيات حكمها رفضها لوجود أي عضو في المجلس تكون عضويته موضع شك أو طعن قانوني.

وأكد أن هذا الموقف يؤسس لمرحلة جديدة من الشفافية والنزاهة، "الصح ننفذ أحكام القضاء.. هذا أمر أمام المجلس، وهذه أحكام واجبة النفاذ.. هذه محكمة النقض، وطالما حكمت فيجب التنفيذ".

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن المحكمة قد تصدر المزيد من الأحكام المماثلة تجاه دوائر انتخابية أخرى في الفترة القادمة.

