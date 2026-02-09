رئيس البورصة: تطبيق نظام تداول جديد "ناسدك" يوليو المقبل

كتبت- ميريت نادي:

قال إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، إن البورصة تستعيد إلى تطبيق نظام تداول جديد من ناسدك خلال شهر يوليو المقبل، يشمل التداول على المشتقات المالية، وشهادات الكربون، وبيع الأوراق المالية المقترضة.

وأضاف أن هذا التحديث يمثل نقلة نوعية في كفاءة السوق وقدرته التشغيلية، من خلال سرعة أعلى في تنفيذ الأوامر، ومرونة أكبر في التعامل مع أحجام وتنوع التداولات، وتعزيز جاهزية السوق لاستيعاب أدوات مالية أكثر تطورا.

وأوضح عزام، خلال كلمة افتتاحية في مؤتمر التكنولوجيا المالية والتمويل، المنعقد اليوم، أن صدور قانون التكنولوجيا المالية رقم 5 لسنة 2022وغيرها من القرارات الصادرة عن هيئة الرقابة المالية المنظمة والذي أتاح استخدام التقنيات الحديثة في فتح الحسابات إلكترونيا (E-KYC)، والهوية الرقمية، والتعاقدات الرقمية عبر الهاتف المحمول بسهولة ويسر، وهو ما انعكس بشكل مباشر على توسيع قاعدة المستثمرين، حيث يمثل الشباب نحو 80% من المكودين الجدد بالبورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة.

وكشف رئيس البورصة، عن خطة طموحة لتطوير المنصات الرقمية، تشمل تحديث الموقع الإلكتروني للبورصة خلال نحو 4 أشهر لتوفير بيانات أكثر شمولًا وعمقًا للمستثمرين، إلى جانب تطوير تطبيقي EGX Gate وEGX stock Riders قريبا، حيث يتيح تطبيق المحاكاة للمستثمرين تجربة التداول الافتراضي قبل ضخ أموال حقيقية، مع إضافة أدوات جديدة مثل المشتقات المالية وآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.

وأعلن عزام، عن مشروع لتحويل القوائم المالية للشركات المقيدة من صيغة PDF إلى Excel باستخدام أدوات تحليل البيانات، مع ترجمتها إلى اللغتين العربية والإنجليزية، ومعالجتها عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، وعرضها على الموقع الإلكتروني للبورصة، بما يدعم اتخاذ القرار الاستثماري ويعزز مستويات الشفافية.

كما تطرق عزام إلى التطوير الكبير في الية بيع الأوراق المالية المقترضة بما يسمح للمقرضين بتحديد كميات ومدد الإقراض، بما يسهم في زيادة سيولة السوق، حيث تم حصول خمس شركات سمسرة حتى الآن على التراخيص اللازمة.

وأكد رئيس البورصة، أن سوق المال اليوم لم يعد يدار بالأدوات التقليدية وحدها، بل بمنظومة رقمية متكاملة أصبحت فيها التطبيقات التكنولوجية عنصرًا حاسمًا في كفاءة السوق وعمقه.

وأوضح أن التحول الرقمي غير طريقة تفاعل المستثمر مع السوق، وآليات التداول، وسرعة انتقال المعلومات، وإعادة تشكيل العلاقة بين المستثمر والبنية الأساسية لسوق المال.

وأوضح عزام، أن تطبيقات المحمول أصبحت نقطة الاتصال الرئيسية بين المستثمر وسوق المال، حيث تتيح فتح الحسابات، وتنفيذ الأوامر، ومتابعة المحافظ، والاطلاع على البيانات اللحظية، بما أسهم في خفض تكلفة المشاركة، ورفع سرعة اتخاذ القرار، وانضمام نحو 299 ألف مستثمر جديد خلال عام واحد، في مؤشر واضح على دور التطبيقات الرقمية في توسيع قاعدة المستثمرين وتعميق السوق.

وأكد عزام، على أن التحول الرقمي في سوق المال ليس مجرد تحديث تقني، بل خيار استراتيجي لبناء سوق مال حديث قادر على تعميق السيولة، وجذب الاستثمار طويل الأجل، وترسيخ مكانة البورصة المصرية إقليميًا، في إطار رؤية شاملة لسوق يعمل بكفاءة الاقتصاد الرقمي ويدعم الاستثمار المستدام.



