الداخلية تنقذ 15 طفلا من عصابة التسول بالقاهرة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 4 رجال و7 سيدات لـ 7 منهم معلومات جنائية؛ لاتهامهم باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة.

وضُبط بصحبتهم 15 حدثًا من المعرضين للخطر حال بيعهم السلع بشكل إلحاحى والتسول. وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.

سلمت الشرطة المجنى عليهم لأهليتهم مع أخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.