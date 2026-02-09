إعلان

الداخلية تنقذ 15 طفلا من عصابة التسول بالقاهرة

كتب : مصراوي

09:06 م 09/02/2026

تشكيل عصابي لاستغلال الأطفال في التسول

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 4 رجال و7 سيدات لـ 7 منهم معلومات جنائية؛ لاتهامهم باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة.

وضُبط بصحبتهم 15 حدثًا من المعرضين للخطر حال بيعهم السلع بشكل إلحاحى والتسول. وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.

سلمت الشرطة المجنى عليهم لأهليتهم مع أخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

التسول القاهرة عصابة أطفال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"أجمد ومتبقاش خفيف".. أول تعليق من رامز جلال على برنامجه الجديد "رامز ليفل
مسرح و تليفزيون

"أجمد ومتبقاش خفيف".. أول تعليق من رامز جلال على برنامجه الجديد "رامز ليفل
باع "لحم حمير" للأهالي.. السجن 3 سنوات لجزار في الأقصر
أخبار المحافظات

باع "لحم حمير" للأهالي.. السجن 3 سنوات لجزار في الأقصر
بالفيديو.. الرئيس السيسي يشاهد أحدث الطائرات المنضمة لمصر للطيران بمطار
أخبار مصر

بالفيديو.. الرئيس السيسي يشاهد أحدث الطائرات المنضمة لمصر للطيران بمطار
خالد أبو بكر: "قصور المستندات" وراء حكم النقض بإلغاء عضوية نائبي منيا القمح
أخبار مصر

خالد أبو بكر: "قصور المستندات" وراء حكم النقض بإلغاء عضوية نائبي منيا القمح
رمضان 2026.. محمد عادل إمام عن شخصيته في "الكينج": أخطر راجل في الشرق الأوسط
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026.. محمد عادل إمام عن شخصيته في "الكينج": أخطر راجل في الشرق الأوسط

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"النقض" تبطل فوز نائبي منيا القمح وتقضي بإعادة الانتخابات
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة