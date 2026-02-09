إعلان

خالد أبو بكر: لماذا لا يملك الشارع صورة واضحة عن التغيير الوزاري؟

كتب : حسن مرسي

08:52 م 09/02/2026

الإعلامي خالد أبو بكر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر إن الشارع المصري لا يزال يفتقد إلى صورة واضحة وحقائق مؤكدة حول التعديل الوزاري المرتقب، مؤكدًا أن كل ما يتم تداوله حتى الآن لا يعدو كونه أخبارًا صحفية غير رسمية.

وأضاف خلال برنامجه "آخر النهار" على قناة "النهار"، أن هذه الأخبار تتناول احتمالات تغيير بعض الوزراء وبقاء آخرين دون أن تقدم أسماءً أو تفاصيل موثقة.

وتابع أبو بكر أن أبرز التساؤلات تدور حول الحديث عن استحداث وزارة جديدة للإعلام، مشيرًا إلى الغموض الذي يكتنف طبيعة هذه الوزارة المقترحة، وما إذا كانت ستكون وزارة كاملة أم وزارة دولة، وما هي اختصاصاتها الدقيقة.

وأشار إلى تداول اسم الدكتور ضياء رشوان لهذا المنصب دون تأكيد رسمي، مؤكدًا أن غياب الإجابة عن هذه الأسئلة يزيد من حيرة الرأي العام.

وأكد أن التساؤلات تمتد أيضًا لطبيعة العلاقة بين الوزارة الجديدة المفترضة والهيئات الإعلامية المستقلة الحالية، معتبرًا أن عدم وضوح دورها واختصاصاتها يترك مساحة كبيرة للتكهنات.

ولفت إلى أن التقارير الصحفية تتحدث كذلك عن احتمال تغيير وزيري الاستثمار والشباب والرياضة ووزراء آخرين، دون وجود تفاصيل مؤكدة حول عدد أو أسماء الوزراء الذين سيتم استبدالهم.

وأكد خالد أبو بكر على أن كل هذه التساؤلات والتكهنات ستنتهي غدًا مع الإعلان الرسمي الذي سيحدد حجم التعديل الوزاري وأسماء الوزراء الجدد، داعيًا الجمهور لانتظار البيان الرسمي لمعرفة الحقائق بعيدًا عن الأخبار غير المؤكدة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خالد ابو بكر الشارع المصري التعديل الوزاري أخر النهار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

باع "لحم حمير" للأهالي.. السجن 3 سنوات لجزار في الأقصر
أخبار المحافظات

باع "لحم حمير" للأهالي.. السجن 3 سنوات لجزار في الأقصر
أحمد موسى يكشف: أحكام النقض المقبلة قد تُعيد تشكيل خريطة مجلس النواب
أخبار مصر

أحمد موسى يكشف: أحكام النقض المقبلة قد تُعيد تشكيل خريطة مجلس النواب
وزير التموين يعلن انطلاق الأوكازيون الشتوي 2026
أخبار مصر

وزير التموين يعلن انطلاق الأوكازيون الشتوي 2026
كسوف الشمس الكلي 2026.. 4 أبراج الأكثر حظا
علاقات

كسوف الشمس الكلي 2026.. 4 أبراج الأكثر حظا

رمضان 2026.. طرح "بوستر" يضم بطلات مسلسل "روج إسود"
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026.. طرح "بوستر" يضم بطلات مسلسل "روج إسود"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"النقض" تبطل فوز نائبي منيا القمح وتقضي بإعادة الانتخابات
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة