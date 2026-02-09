أجرى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جولة موسعة بمحافظة شمال سيناء، رافقه خلالها اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، لتفقد عدد من المشروعات التنموية ووضع حجر الأساس لإعادة إعمار الصروح البحثية المدمرة جراء الإرهاب سابقاً.

وبحسب بيان الزراعة استهل الوزير جولته بوضع حجر الأساس لإعادة تأهيل وإعمار محطة بحوث الصحراء بالشيخ زويد، والتي تعد واحدة من أهم الصروح العلمية في سيناء وتضم بنك الجينات النباتية للصحارى المصرية.

أكد فاروق أن إعادة إعمار المحطة بمساحتها البالغة 18 فداناً هي رسالة للعالم أجمع بأن سيناء طوت صفحة الإرهاب وبدأت عصر البناء الفعلي، بفضل الرؤية المستقبلية للرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكاتف أبنائها خلف القيادة السياسية والجيش المصري العظيم، مشدداً على أن المحطة ستكون الذراع الفني للوزارة لدعم المزارع السيناوي وتوفير الشتلات والأصول الوراثية التي تناسب طبيعة المنطقة.

وأعلن وزير الزراعة، عن قرارات فورية تشمل: تخفيض 50% على كافة خدمات الميكنة الزراعية لجميع مزارعي سيناء، مضاعفة أعداد شتلات الزيتون الموزعة مجاناً لتصل إلى 100 ألف شتلة، فضلا عن توجيه مركز بحوث الصحراء بتدشين منظومة متكاملة لدعم وتسويق زيت زيتون سيناء عالمياً، إضافة الى تكثيف حملات مكافحة "سوسة النخيل" وتوفير أجهزة الحقن والمبيدات اللازمة بالمجان.

وخصص الوزير مبلغ 5 ملايين جنيه لدعم مشروعات المرأة السيناوية الصغيرة ومتناهية الصغر، تشمل بطاريات دواجن ونباتات طبية وعطرية، كما كرم الطلاب الناجحين في مبادرة "اتعلم استفيد" التدريبية، وقرر صرف مكافأة مالية قدرها 1000 جنيه لكل طالب متميز.

وتزامناً مع قرب شهر رمضان المبارك، وزع الوزير والمحافظ هدايا عينية ومنتجات غذائية، على رأسها: بيض مائدة والدواجن ومنح تنموية مباشرة على أهالي الشيخ زويد، بالإضافة إلى تسليم محطة تحلية مياه ,رشاشات ظهرية لخدمة العمليات الزراعية، مؤكداً أن المزارع السيناوي شريك أصيل في التنمية، وما تقدمه الدولة هو جزء بسيط من حقوقه.

من جانبه، أشاد اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، بالتنسيق المستمر مع وزارة الزراعة، مؤكداً أن الدولة تعمل بجميع أجهزتها على استراتيجيات متوازنة تشمل التنمية والبناء بالتوازي مع الدور الإنساني والسياسي لمصر في المنطقة.

اقرأ أيضًا:

وصول الرئيس السيسي إلى أبوظبي

ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة

اليوم.. رئيس الوزراء يشهد إطلاق مشروع "أبراج ومارينا المونت جلالة"