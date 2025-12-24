كتبت داليا الظنيني:

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، أن قدرة الدولة المصرية على التعاطي بفعالية مع التعقيدات الإقليمية والدولية مرهونة بمدى تعزيزها لعناصر قوتها الشاملة. وأوضح أن تقوية الجبهة الداخلية والمؤسسات هي الضمانة الأساسية لفرض الإرادة المصرية في ظل الهياكل العالمية المتغيرة.

وقال سعيد خلال حواره في برنامج "المشهد" مع الإعلامي نشأت الديهي عبر فضائية "Ten"، إن الواقع الراهن يفرض ضرورة تبني رؤى اقتصادية غير تقليدية، يأتي على رأسها منح القطاع الخاص دوراً أكبر في قيادة التنمية.

وذكر أن أزمة الديون لا بد أن يكون لها حلولاً استثمارية مبتكرة، كتحويل المشروعات القومية الكبرى إلى شركات مساهمة، بما يضمن تحويل الأعباء المالية إلى فرص للشراكة والنمو.

وأضاف المفكر السياسي أن مصر التي استطاعت تجاوز عواصف "الربيع العربي" بنجاح، تتبنى اليوم مشروعا إقليميا رتكز على مفاهيم الاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة الوطنية. وأشار إلى أن النموذج المصري أثبت عملياً أن المؤسسات القوية هي الحصن الوحيد في مواجهة الفوضى التي ضربت المنطقة.

وأوضح في سياق متصل، أن ظاهرة الميليشيات المسلحة أحدثت حالة من الارتباك في المشهد الإقليمي، لكونها رفعت شعارات "المقاومة" دون امتلاك استراتيجية حقيقية أو مشروع بناء، مما وضع بعض الأطراف في حرج حيال التشكيك في شرعيتها، مختتمًا بالتأكيد على أن مفهوم المقاومة لا ينفصل عن مفهوم الدولة القوية والمنظمة.

اقرأ أيضًا:

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بشأن لجنة التصرف في أموال الجماعات الإرهابية

الممنوعات والتذاكر.. ننشر مدونة ضوابط زيارة المتحف المصري الكبير

وزير السياحة: لا توجد كوتة لزيارات المصريين والأجانب لـ"المتحف الكبير"