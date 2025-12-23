وقّعت اليوم المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقدًا جديدًا مع شركة الخرافي ناشيونال لتطوير مشروعات البنية التحتية ويمثلها في التوقيع المهندس إليا صابر وذلك بحضور المهندس أحمد فتحي، رئيس قطاعات المشروعات المركزية، والمهندسة زينب قمر، رئيس قطاع المشروعات المركزية للجهد الفائق.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز كفاءة واستقرار الشبكة القومية الموحدة، وبناءً على توجيهات ومتابعة مستمرة من معالي الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

ويتضمن العقد تنفيذ خطوط ربط محطات الجر الكهربائي السريع جهد 220 ك.ف بنظام تسليم مفتاح، للأمر المباشر بنظام الأظرف المغلقة رقم (2026/2025/10)، وذلك للخطوط الهوائية مفردة الدائرة مفردة الموصل، على النحو التالي:

اللوط رقم (1):

- جنوب الكيان / TSS1 (110) باستخدام موصلات ACSR 380/50 mm² بطول تقريبي 4.5 كم.

- 15 مايو / TSS2 باستخدام موصلات ACSR 380/50 mm² بطول تقريبي 4.8 كم وذلك ضمن نطاق منطقة كهرباء القاهرة.

اللوط رقم (2):

- برج العرب / TSS7 باستخدام موصلات AAAC 405 mm² بطول تقريبي 14.2 كم.

- شرق مطروح / TSS10 باستخدام موصلات AAAC 405 mm² بطول تقريبي 3 كم، وذلك ضمن نطاق منطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا.

ويهدف المشروع إلى ربط محطات الجر الكهربائي المغذية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العلمين – مرسى مطروح)، بما يسهم في دعم منظومة النقل الكهربائي وتحقيق التكامل بين مشروعات الطاقة والبنية التحتية وتبلغ مدة تنفيذ العقد للوط رقم (1) خمسة أشهر، وللوط رقم (2) سبعة أشهر من تاريخ توقيع العقد.

وتستمر الشركة المصرية لنقل الكهرباء في تنفيذ خططها لتطوير الشبكة القومية الموحدة، ودعم المشروعات القومية الكبرى، بما يواكب استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة وتعزيز الاعتماد على الطاقة الكهربائية النظيفة والآمنة.

