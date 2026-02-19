تباشر النيابة العامة بمحافظة الجيزة تحقيقاتها مع صانعتي محتوى، على خلفية اتهامهما بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية.

كانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قد رصدت نشر المتهمتين مقاطع مصورة تتضمن رقصًا بصورة خادشة للحياء، عبر حساباتهما الشخصية على منصات التواصل.

وأجرت الجهات المختصة تحرياتها للتأكد من صحة المعلومات المتداولة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أدلة رقمية

عقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهمتين بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وضُبط بحوزتهما 4 هواتف محمولة، وبفحصها فنيًا تبين احتواؤها على دلائل رقمية تؤكد نشاطهما المخالف، إلى جانب المقاطع محل الاتهام.

اعترافات وتحقيقات

وبمواجهتهما بنتائج التحريات والفحص الفني، أقرتا بنشر المقاطع بقصد زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة كاملةً.

