لتصحيح المسار.. قرار من مدرب الزمالك بشأن بنتايج في مواجهة الحرس

كتب : محمد خيري

07:00 م 19/02/2026
  عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    محمود بنتايج
  • عرض 6 صورة
    محمود بنتايج
  • عرض 6 صورة
    محمود بنتايج
  • عرض 6 صورة
    رنا رئيس وزوجها ومحمود بنتايج وزوجته
  • عرض 6 صورة
    احتفال لاعبي المغرب الرديف بهدف بنتايج في مرمى منتخب مصر الثاني









اقترب المغربي محمود بنتايك من التواجد في التشكيل الأساسي لـ نادي الزمالك خلال مواجهة حرس الحدود، المقرر إقامتها غدًا الجمعة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وكان بنتايك قد عاد للمشاركة مؤخرًا بعد فترة غياب بسبب أزمة مستحقاته، وظهر بصورة جيدة في لقاء سيراميكا كليوباترا في بطولة كأس مصر.

ووفقًا لمصدر مطلع، فإن المدير الفني معتمد جمال استقر على الدفع باللاعب المغربي أساسيًا أمام حرس الحدود، في ظل اقتناعه بجاهزيته الفنية والبدنية، وحاجته لعناصر جاهزة مع ضغط المباريات.

ويأمل الجهاز الفني أن يمنح تواجد بنتايك دفعة قوية للفريق، في محاولة لاستعادة التوازن بعد الخروج من كأس مصر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمود بنتايج بنتايج الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك

