يترأس الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، غدًا الإثنين، اجتماعَي الجمعيتَين العموميتَين لكل من الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء؛ لمناقشة واعتماد نتائج الأعمال ومشروعات الموازنة للعام المالي 2024- 2025، بحضور قيادات القطاع وممثلي الجهات المعنية.

وتستعرض الاجتماعات مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي للشركتَين، وموقف تنفيذ الخطط الاستثمارية، إلى جانب مناقشة التحديات التشغيلية والتمويلية، وبحث آليات تحسين كفاءة الأداء وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة؛ بما يدعم استقرار الشبكة القومية واستدامة التغذية الكهربائية.

وتشمل المناقشات متابعة مشروعات تدعيم وتحديث شبكات النقل والتوزيع، وخطط الإحلال والتجديد، والتحول الرقمي ورفع كفاءة نظم التشغيل، بالإضافة إلى برامج ترشيد الإنفاق وتحسين إدارة الموارد وتعزيز الحوكمة والشفافية المالية.

وتستعرض المناقشات معدلات تنفيذ المشروعات الاستراتيجية المرتبطة باستيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة، وتعزيز قدرات الشبكة على نقل الطاقة بكفاءة، فضلًا عن مناقشة خطط مواجهة الأحمال المتزايدة وضمان جاهزية المنظومة الكهربائية خلال الفترات المقبلة.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار المتابعة الدورية لأداء الشركات التابعة لقطاع الكهرباء، ودعم خطط التطوير المستمر، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتحقيق أمن الطاقة وتعزيز التنمية المستدامة.

