ترتيب صلاح.. اللاعبون الأعلى أجرا في أندية الدوري الإنجليزي

وافق بوكايو ساكا لاعب أرسنال الإنجليزي، على تجديد تعاقده لمدة 5 سنوات، بقيمة 78 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، ليتقدم في قائمة الأعلى أجرا في الدوري الإنجليزي.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية، بلغت رواتب أعلى اللاعبين في الدوري الإنجليزي، 3.5 مليون جنيه إسترليني أسبوعيًا.

وتجاوز ساكا راتب كاي هافرتز الأسبوعي البالغ 280 ألف جنيه إسترليني، لكنه لا يزال بعيدًا جدًا عن الأجر الأسبوعي الذي يتقاضاه إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي والبالغ 525 ألف جنيه إسترليني .

ويعتبر النرويجي هالاند صاحب أعلى أجر في الدوري الإنجليزي، بينما يعتبر محمد صلاح لاعب ليفربول هو الأعلى أجرا في الريدز، بقيمة 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، بينما يحصل برونو فرنانديز على أعلى أجر في مانشستر يونايتد براتب 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.

ويأتي ساكا في المرتبة التالية متقدماً على ريس جيمس في تشيلسي (250 ألف جنيه إسترليني)، وجاك جريليش المعار إلى إيفرتون (225 ألف جنيه إسترليني)، وجادون سانشو المعار إلى أستون فيلا (200 ألف جنيه إسترليني).

ويحتل توتنهام المركز الثامن بفضل كريستيان روميرو وتشافي سيمونز اللذين يتقاضيان 190 ألف جنيه إسترليني لكل منهما، يليهما برونو جيمارايس الذي يتقاضى 160 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً في نيوكاسل وجارود بوين الذي يتقاضى 150 ألف جنيه إسترليني في وست هام.