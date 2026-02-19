مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الأهلي

- -
21:30

الجونة

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
21:30

المصري

الدوري الأوروبي

فنربخشة

- -
19:45

نوتينجهام فورست

الدوري الأوروبي

ليل

- -
22:00

سرفينا زافيزدا

الدوري الأوروبي

سلتيك

- -
22:00

شتوتجارت

الدوري السعودي

أهلي جدة

- -
21:00

النجمة

جميع المباريات

إعلان

ترتيب صلاح.. اللاعبون الأعلى أجرا في أندية الدوري الإنجليزي

كتب : هند عواد

09:00 ص 19/02/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح (3)
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح (1)
  • عرض 9 صورة
    هالاند
  • عرض 9 صورة
    هالاند وفودين
  • عرض 9 صورة
    النرويجي هالاند
  • عرض 9 صورة
    هالاند ضد إيطاليا (2)
  • عرض 9 صورة
    بوكايو ساكا
  • عرض 9 صورة
    بوكايو ساكا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وافق بوكايو ساكا لاعب أرسنال الإنجليزي، على تجديد تعاقده لمدة 5 سنوات، بقيمة 78 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، ليتقدم في قائمة الأعلى أجرا في الدوري الإنجليزي.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية، بلغت رواتب أعلى اللاعبين في الدوري الإنجليزي، 3.5 مليون جنيه إسترليني أسبوعيًا.

وتجاوز ساكا راتب كاي هافرتز الأسبوعي البالغ 280 ألف جنيه إسترليني، لكنه لا يزال بعيدًا جدًا عن الأجر الأسبوعي الذي يتقاضاه إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي والبالغ 525 ألف جنيه إسترليني .

اللاعبون الأعلى أجرا في أندية الدوري الإنجليزي

ويعتبر النرويجي هالاند صاحب أعلى أجر في الدوري الإنجليزي، بينما يعتبر محمد صلاح لاعب ليفربول هو الأعلى أجرا في الريدز، بقيمة 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، بينما يحصل برونو فرنانديز على أعلى أجر في مانشستر يونايتد براتب 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.

ويأتي ساكا في المرتبة التالية متقدماً على ريس جيمس في تشيلسي (250 ألف جنيه إسترليني)، وجاك جريليش المعار إلى إيفرتون (225 ألف جنيه إسترليني)، وجادون سانشو المعار إلى أستون فيلا (200 ألف جنيه إسترليني).

ويحتل توتنهام المركز الثامن بفضل كريستيان روميرو وتشافي سيمونز اللذين يتقاضيان 190 ألف جنيه إسترليني لكل منهما، يليهما برونو جيمارايس الذي يتقاضى 160 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً في نيوكاسل وجارود بوين الذي يتقاضى 150 ألف جنيه إسترليني في وست هام.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

اللاعبون الأعلى أجرا في أندية الدوري الإنجليزي محمد صلاح راتب صلاح ساكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قبل سحور أول رمضان.. العثور على جثة مُسنة في بورسعيد
أخبار المحافظات

قبل سحور أول رمضان.. العثور على جثة مُسنة في بورسعيد
دعاء اليوم الأول من رمضان 2026: اللهم اجعل صيامنا وسائر أعمالنا لك وحدك
جنة الصائم

دعاء اليوم الأول من رمضان 2026: اللهم اجعل صيامنا وسائر أعمالنا لك وحدك
شديد البرودة وشبورة.. الأرصاد تكشف حالة طقس أول أسبوع في رمضان
أخبار وتقارير

شديد البرودة وشبورة.. الأرصاد تكشف حالة طقس أول أسبوع في رمضان

الأزهر يطلق حملة للرد على الشبهات المثارة حول السنة النبوية
أخبار مصر

الأزهر يطلق حملة للرد على الشبهات المثارة حول السنة النبوية

اختيار الدجاج الجاهز في رمضان.. كيف يكون آمناً؟
سفرة رمضان

اختيار الدجاج الجاهز في رمضان.. كيف يكون آمناً؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. كل ما تحتاج لمتابعة الدراما الرمضانية
رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1445هـ - 2026م
خاص| الحد الأدنى لفدية الصيام هذا العام2026.. أمين الفتوى يوضح
رسالة رمضانية من ترامب: تهنئة وإشادة والتزام ودعاء بالوحدة والسلام
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة