تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، جهود رفع ونقل المخلفات وتجمعات القمامة ميدانيًا وذلك خلال جولة مسائية قام بها بعدد من قطاعات المحافظة.

تضمنت جولة "الأنصاري"، بحسب بيان محافظة الجيزة، تفقد أعمال تفريغ ناتج أعمال رفع المخلفات بمحطة مناولة المريوطية حيث اطمأن على استقرار أعمال الجمع والتفريغ، وانتظام نقل الناتج اليومي إلى مدفن شبرامنت العمومي.

وشدد محافظ الجيزة، على رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل، بأهمية المتابعة الدورية للمنظومة والعاملين بها، وتكثيف أعمال التفتيش والرقابة على جميع عناصر المنظومة، للتأكد من انتظام العمل بمختلف القطاعات، بما يسهم في رفع مستوى النظافة وتحسين المظهر الحضاري للمحافظة.

وأكد محافظ الجيزة، أن ملف النظافة يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي خلال المرحلة الحالية مشيرًا إلى أن المتابعة الميدانية المستمرة تهدف إلى رصد أي معوقات على أرض الواقع والتعامل الفوري معها، بما يضمن تقديم خدمة أفضل للمواطنين وتحقيق رضاءهم.

وحرص محافظ الجيزة، على متابعة الأعمال الجارية لإنشاء طريق الإخلاص الموازي لمحور ترسا، حيث استمع إلى شرح تفصيلي حول مراحل التنفيذ ونسب الإنجاز مؤكدًا على مسؤولي الشركات المنفذة ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة.

ولفت محافظ الجيزة إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال الرصف ورفع الكفاءة بالقطاع الأول من محور الإخلاص، بالتوازي مع استكمال باقي الأعمال بالمشروع، مشددًا على ضرورة زيادة معدلات التنفيذ بما يسهم في سرعة الإنجاز ودخول المحور الخدمة في أقرب وقت ممكن تحقيقًا للسيولة المرورية المستهدفة وتيسير حركة المواطنين.

