إعلان

بحضور الوزير.. الجمعية العامة لـ"نقل الكهرباء" تناقش ميزانية 2024/2025

كتب : محمد صلاح

02:08 م 09/02/2026

الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انتهت منذ قليل أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، برئاسة المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة واعتماد مشروع ميزانية الشركة عن العام المالي 2024/2025، وذلك في إطار المتابعة الدورية لأداء شركات قطاع الكهرباء وخططها المستقبلية.

وخلال انعقاد الجمعية، استمع وزير الكهرباء إلى عرض تفصيلي قدمته المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، استعرضت خلاله ما تم تنفيذه من خطط ومشروعات استراتيجية تستهدف دعم وتطوير الشبكة القومية الموحدة ورفع كفاءتها وقدرتها على استيعاب الزيادات المتنامية في الأحمال الكهربائية.

وتناول العرض ما تم إنشاؤه وتنفيذه من محطات محولات مختلفة الجهود، إلى جانب مشروعات تدعيم وتوسعة الشبكات، بما يسهم في تحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية، ودعم خطط الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وربطها على الشبكة القومية.

وأكد الدكتور المهندس محمود عصمت، خلال الجمعية العامة، أهمية الاستمرار في تنفيذ مشروعات تطوير شبكات النقل وفق الجداول الزمنية المحددة، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات المخصصة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة الفنية، بما يضمن استدامة واستقرار منظومة الكهرباء على مستوى الجمهورية.

وأشار الوزير إلى الدور المحوري الذي تقوم به الشركة المصرية لنقل الكهرباء، باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية لمنظومة الطاقة، خاصة في ظل التوسع في مشروعات التنمية القومية ودعم خطط الدولة للتحول الطاقي وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يتوجه للإمارات لبحث تعزيز التعاون والقضايا الإقليمية

الأرصاد: ارتفاع ملحوظ في الحرارة وشبورة ونشاط للرياح حتى نهاية الأسبوع

اليوم.. رئيس الوزراء يشهد إطلاق مشروع "أبراج ومارينا المونت جلالة"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشركة المصرية لنقل الكهرباء محمود عصمت وزير الكهرباء قطاع الكهرباء الطاقة المتجددة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إريتريا تتهم إثيوبيا بتلفيق تقرير عن عبور قواتها للحدود
شئون عربية و دولية

إريتريا تتهم إثيوبيا بتلفيق تقرير عن عبور قواتها للحدود
تركيا توقف صادرات الدواجن بعد ارتفاع الأسعار قبيل رمضان
شئون عربية و دولية

تركيا توقف صادرات الدواجن بعد ارتفاع الأسعار قبيل رمضان
حدث فلكي .. تراجع عطارد وتأثيره على الأبراج والعالم
علاقات

حدث فلكي .. تراجع عطارد وتأثيره على الأبراج والعالم

ماذا يحدث عند تناول كوب من الحليب يوميا؟
نصائح طبية

ماذا يحدث عند تناول كوب من الحليب يوميا؟
تطورات أزمة "تسجيلات شقيق شيرين".. محاميها يتهم مدير صفحاتها ودفاعه يرد
زووم

تطورات أزمة "تسجيلات شقيق شيرين".. محاميها يتهم مدير صفحاتها ودفاعه يرد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحرك من العمل بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور.. تفاصيل
ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة