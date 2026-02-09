بحضور الوزير.. الجمعية العامة لـ"نقل الكهرباء" تناقش ميزانية 2024/2025

انتهت منذ قليل أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، برئاسة المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة واعتماد مشروع ميزانية الشركة عن العام المالي 2024/2025، وذلك في إطار المتابعة الدورية لأداء شركات قطاع الكهرباء وخططها المستقبلية.

وخلال انعقاد الجمعية، استمع وزير الكهرباء إلى عرض تفصيلي قدمته المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، استعرضت خلاله ما تم تنفيذه من خطط ومشروعات استراتيجية تستهدف دعم وتطوير الشبكة القومية الموحدة ورفع كفاءتها وقدرتها على استيعاب الزيادات المتنامية في الأحمال الكهربائية.

وتناول العرض ما تم إنشاؤه وتنفيذه من محطات محولات مختلفة الجهود، إلى جانب مشروعات تدعيم وتوسعة الشبكات، بما يسهم في تحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية، ودعم خطط الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وربطها على الشبكة القومية.

وأكد الدكتور المهندس محمود عصمت، خلال الجمعية العامة، أهمية الاستمرار في تنفيذ مشروعات تطوير شبكات النقل وفق الجداول الزمنية المحددة، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات المخصصة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة الفنية، بما يضمن استدامة واستقرار منظومة الكهرباء على مستوى الجمهورية.

وأشار الوزير إلى الدور المحوري الذي تقوم به الشركة المصرية لنقل الكهرباء، باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية لمنظومة الطاقة، خاصة في ظل التوسع في مشروعات التنمية القومية ودعم خطط الدولة للتحول الطاقي وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.

