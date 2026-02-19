ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، اليوم الخميس، القبض على قائد دراجة نارية، بعد ظهوره في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يسير برعونة ويؤدي حركات استعراضية خطرة بالطريق العام، ما عرّض حياته وحياة المواطنين للخطر.

فحص الفيديو

باشرت الجهات المختصة فحص المقطع المتداول، وتوصلت إلى تحديد هوية قائد الدراجة النارية ومحل إقامته بدائرة مركز شرطة إبشواي، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

تبين من التحريات أن قائد الدراجة لا يحمل رخصة قيادة، بالمخالفة للقانون، وجرى ضبطه واقتياده إلى ديوان المركز لاستكمال الإجراءات.

اعتراف بالتصرفات بدافع اللهو

بمواجهة المتهم، أقر بارتكابه الواقعة بقصد اللهو دون تقدير لخطورة أفعاله على مستخدمي الطريق.

تحفظت الأجهزة الأمنية على الدراجة النارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرض المتهم على جهات التحقيق المختصة.

