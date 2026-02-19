انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، ببداية تعاملات الخميس 19-2-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4420 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5682 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6630 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7577 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 53040 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 75771 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 235649 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 378857 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.84% إلى نحو 5019 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.